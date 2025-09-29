ویسام رزق: داهاتوویەكی گەورە چاوەڕێی زاخۆ دەكات

"یاریگەی زاخۆ هیچ كێشەیەكی نییە زۆرم پێ سەیرە بۆچی رێگەیان نەدا یارییەكە لەم یاریگەیە بكرێت"

پێش 16 خولەک

ویسام رزق، راهێنەری یانەی زاخۆ دڵنایی دەداتە هاندەران كە داهاتوویەكی گەش چاوەڕێی تیپەكەی دەكات، دەشڵێت: زۆرم پێ سەیرە رێگەیان نەدا ئەم یارییە مێژووییە لە نێو یاریگەی زاخۆ بكرێت.

ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە، 29 ئەیلوولی 2025، لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی لەبارەی یارییەكەی سبەی نێوان زاخۆ و قادسیەی كوێتێ لە چامپیۆنزلیگی ئاسیا، ویسام رزق، راهێنەری یانەی زاخۆ رایگەیاند شانازی دەكات لەگەڵ زاخۆ ئەزموونێكی نوێ تاقی دەكاتەوە، دەشڵێت: ئەم یارییە بۆ زاخۆ یارییەكی مێژووییە، یەكەمین یاریی فەرمی یانەكەیە لە پاڵەوانێتی نێودەوڵەتی، یارییەكەشمان قورسە، بەڵام ئێمە ئامادەین.

ویسام رزق، راهێنەری یانەی زاخۆ لە كۆنگرە رۆژنامەوانییەكە، پێش هەمووان وەڵامی ئالان حوسێن پەیامنێری كوردستان24ـی دایەوە و رایگەیاند زیاتر لە هەمووان هەست بە بەرپرسیاریەتی دەكات، گوتیشی: زۆر سەرسامم بەو پاڵپشتی و جۆش و خرۆشەی هاندەرانی زاخۆ، یانەكە هەنگاوی گەورەی ناوە و داهاتوویەكی باشی دەبێت، من پێموایە لە هەر 3 یاری رابردوومان لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە تیپی بەرامبەر باشتربووین، بەڵام بەداخەوە دۆخی یارییەكە و بڕیارەكانی ناوبژیوان وایكرد ئەنجامەكان بەدڵی ئێمە نەبێت، بەڵام من خۆم بە بەرپرسیار دەزانم.

راهێنەرە قەتەرییەكە لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا نیگەرانی خۆی دەربڕی كە ئەو یارییە لە دەرەوەی شاری زاخۆ دەكرێت، لەمبارەیەوە دەڵێت: خۆزگە ئەم یارییەمان لەنێو یاریگەی خۆمان كردبا، زۆریشم پێ سەیرە بۆچی رێگەیان نەدا ئەم یارییە لەنێو یاریگەی خۆمان بكەین، بەڵام ئەم بابەتە بۆ برادەرانی كارگێری یانەكە جێدەهێڵم و دەمەوێت بیركردنەوەی یاریزانەكان زیاتر لەسەر یارییەكە بێت، لەم یارییەش هەموو عێراق هاندەری یانەی زاخۆیە.

لە خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداوی عەرەبی، یانەی زاخۆ وەكو نوێنەری عێراقبۆ یەكەمجارە لە یارییەكی فەرمی نێودەوڵەتی رووبەڕووی یانەی قادسیەی كوێتێ دەبێتەوە، یارییەكەش سبەی سێشەممە لە كاتژمێر 08:30ـی شەو لە یاریگەی دهۆك دەكرێت.