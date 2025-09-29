سەرۆكی یانەی زاخۆ دەستلەكاردەكێشێتەوە
ئەندامێكی دەستەی كارگێری یانەی زاخۆ: قبوڵ ناكەین
عەمار فەرهاد وازهێنانی لە سەرۆكایەتی یانەی زاخۆ راگەیاندووە و ئەمەش لە كاتێكدایە سبەی زاخۆ بۆ یەكەمجار بەشداریی پاڵەوانێتییەكی دەرەوەی عێراق دەكات. لە لایەكی دیكەیشەوە، ئەندامێكی دەستەی كارگێری یانەی زاخۆ بە كوردستان24ـی راگەیاند بە هیچ شێوەیەك دەستلەكاركێشانەوەی سەرۆكی زاخۆ قبوڵ ناكەین.
پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە، 29 ئەیلوولی 2025، عەمار فەرهاد سەرۆكی یانەی زاخۆ لە رێگەی ستۆرییەك لە ئینستاگرام نووسیویەتی: هەموو سەرەتایەك كۆتاییەكی هەیە. ئەمەش ئاماژەیەكە بۆ وازهێنانی لە پۆستی سەرۆكایەتی یانەی زاخۆ.
لەمبارەیەوە هشیار شەهباز ئەندامی دەستەی كارگێری یانەی زاخۆ لە لێدوانێكی تایبەت بۆ كوردستان24 رایگەیاند عەمار فەرهاد بە نووسراوی فەرمی دەستی لەكارنەكێشاوەتەوە، بەڵام كارگێری یانەكەی ئاگادار كردووەتەوە كە ناگەڕێتەوە پۆستی سەرۆكایەتی یانەی زاخۆ.
هەشیار شەهباز، ئەندامی دەستەی كارگێری یانەی زاخۆ دەشڵێت: بەداخەوە بەشێك لە هاندەرانی یانەی زاخۆ بێڕێزی بەرامبەر سەرۆكی یانەكەمان و ئەندامانی دەستەی كارگێری دەكەن، لە كاتێكدا ئێمە هیچ كەمتەرخەمییەكمان نەكردووە و هەموو هەوڵێكمان دا یارییەكەمان لە چامپیۆنزلیگی ئاسیا بەرامبەر قادسیەی كوێتی لە نێو یاریگەی خۆمان بكرێت، بەڵام بەداخەوە لێژنەكە خیانەتی لە زاخۆ كردووە و بە ئەنقەست یارییەكەی ئێمەی بۆ یاریگەیەكی دیكە گواستووەتەوە.
هشیار شەهباز لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا بە كوردستان24ـی راگەیاند بە هیچ شێوەیەك دەستلەكاركێشانەوەی عەمار فەرهادی سەرۆكی یانەكەمان قبوڵ ناكەین، دەشڵێت: داواكارم لە هاندەران ئارام بگرن و قسەی نەشیاو بەكارنەهێنن و دڵنیایان دەكەینەوە ئێمە یاریگەمان بە باشترین شێوە لەڕووی چیمەنی یاریگە، ژووری جلگۆڕینی یاریزانان و ژووری ناوبژیوانان و تەواوی پەیژەكانی یاریگە ئامادە كردووە، بەڵام بەداخەوە رێگەیان نەدا یارییەكە لەنێو هاندەرانی خۆمان بكەین.
لە خولی یانە پاڵەوانەكانی كەنداوی عەرەبی، یانەی زاخۆ وەكو نوێنەری عێراقبۆ یەكەمجار لە یارییەكی فەرمی نێودەوڵەتی رووبەڕووی یانەی قادسیەی كوێتێ دەبێتەوە، یارییەكەش سبەی سێشەممە لە كاتژمێر 08:30ـی شەو لە یاریگەی دهۆك دەكرێت.