پەیامی راهێنەری قادسیەی كوێتی لەبارەی یارییەكەی زاخۆ

نەبیل مەعلول: دەمانەوێت هاوشێوەی دهۆك ببینە پاڵەوانی كەنداو

پێش کاتژمێرێک

نەبیل مەعلول، راهێنەری توونسی یانەی قادسیەی كوێتێ لەبارەی رووبەڕبوونەوەی زاخۆ لە جامی كەنداوە رایدەگەیەنێت هەوڵدەدەن ئەم یارییە ببەینەوە، دەشڵێت: پێكانمان زۆرە، بەڵام بیانوو ناهێنینەوە و ئامادەین و دەمانەوێت هاوشێوەی دهۆك ببینە پاڵەوانی كەنداو.

یانەی قادسیەی كوێتێ بۆ دووەم وەرزە لەسەریەك سەردانی یاریگەی یانەی دهۆك دەكات، وه‌رزی رابردوو لە‌ یاریی كۆتایی، قادسیە به‌كۆی ئه‌نجامی یاریی چوون و گه‌ڕانه‌وه بەرامبەر دهۆك دۆڕا و هەڵۆیەكانی بادینان بوونە پاڵه‌وانی كەنداو.

یانەی قادسیە دیسان گەشتی هەرێمی كوردستانی كردووە و ئەمجارەیان رووبەڕووی یانەی زاخۆ دەبێتەوە، نەبیل مەعلول، راهێنەری توونسی یانەی قادسیە لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دا رایگەیاند لەو یارییەدا ئەركیان قورسە و دەشڵێت: دۆخی هەردوولا پێش ئەو یارییە وەكو پێویست نییە و ئاگاداری ئاست و ئەنجامەكانی زاخۆم لەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق، بەداخەوە ئێمەش لە دوایین یاریی دێربی كوێتی، رۆژی هەینی رابردوو بەرامبەر یانەی كوێتی كوێتی دۆڕاین، جگە لەمەش 5 یاریزانی سەرەكیمان بەهۆی پێكانەوە لەدەستداوە، بەڵام بیانوو ناهێنمەوە و یاریزانی باشمان هەیە و بۆ رووبەڕووبوونەوەی زاخۆ ئامادەین.

نەبیل مەعلول، پێشتر راهێنەری هەڵبژاردەكانی توونس، كوێت و سوریا و چەندان یانەی دیاری ئەفریقیا و ئاسیا بووە، ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات متمانەیان بەخۆیان هەیە نازناوی ئەم وەرزە ببەنەوە و دڵی هاندەرانیان خۆش بكەن، دەشڵێت: پیرۆزبایی لە یانەی دهۆك دەكەم كە وەرزی رابردوو بوونە پاڵەوانی جامی كەنداوی عەرەبی، ئێمەش متمانەمان بەخۆمان هەیە و پشتیوان بەخوا ئەم نازناوە دەبەینەوە.

یانەی قادسیە لە كۆمەڵەی یەكەم هاوشانی یانەكانی زاخۆ، عەینی ئیماراتی و سترەی بەحرێنی یاریی دەكەن، بڕیاریشە لە یەكەمین یاریی قۆناغی كۆمەڵەكانی چامپیۆنزلیگی كەنداو، سبەی سێشەممە لە یاریگەی یانەی دهۆك، قادسیە و زاخۆ رووبەڕووی یەكتر ببنەوە، یاریی گەڕانەوەی نێوانیان لە رۆژی 10ـی شووباتی 2026 لە كوێت بەڕێوە بچێت.