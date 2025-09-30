جەمیل ئەبوبەکر: دامەزراندنی بانکی نیشتمان لە قۆناغی کۆتایی دایە

پێش 38 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی بانکە پسپۆرییەکانی هەرێمی کوردستان (بە وەکالەت)، چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی لە کەرتی بانکیدا خستەڕوو و ئاماژەی بەوە کرد، بڕیاری لێخۆشبوون لە بەشێکی قەرزی نیشتەجێبوون، دەستکەوتێکی گەورەی کابینەی نۆیەمە و هەروەها دامەزراندنی بانکی نیشتمان لە قۆناغی کۆتایی دایە.

ئەمڕۆ سێشەممە 30ـی ئەیلوولی 2025، جەمیل ئەبوبەکر، بەڕێوەبەری گشتیی بانکە پسپۆرییەکانی هەرێمی کوردستان (بە وەکالەت)، لە میانی بەشداریی لە گەشتێکی هەواڵەکانی کوردستان24ـدا گوتی: بڕیاری تایبەت بە لێخۆشبوون لە قەرزی خانووبەرە و نیشتەجێبوون، دەستکەوتێکی گەورەی حکوومەتی هەرێمە و ئاسانکارییەکی زۆر باش بوو بۆ هاووڵاتییان و لێی سوودمەند بوونە.

هەروەها ئاشکرای کرد، پێش دەرچوونی بڕیارەکە کۆی گشتیی ئەو قەرزەکان لەسەر هاووڵاتی زیاتر لە چوار ترلیۆن دینار بوو، بەڵام بەهۆی بڕیارەکەوە ئێستا تەنیا نزیکەی دوو ترلیۆن دینار ماوەتەوە، هاووڵاتییان دەتوانن تا 31ـی کانوونی یەکەمی ئەمساڵ سوودمەند بن لەم بڕیارە.

سەبارەت بە پڕۆژەی ستراتیژی 'هەژماری من'، بەڕێوەبەری گشتیی بانکە پسپۆرییەکانی هەرێمی کوردستان (بە وەکالەت)، ڕایگەیاند: "پرۆژەکە لە بەرژەوەندیی هاووڵاتییانە، بە جێبەجێکردنی تەواوی ئەو پرۆژەیە ئیدی نۆرە بۆ وەرگرتنی مووچە لە بانکەکان نامێنێت، هەروەها قەرەباڵغی و ڕۆتینیش نامێنێت. هاوکات هیوای خواست تا کۆتایی ئەمساڵ هەموو فەرمانبەرێک لە چوارچێوەی پرۆژەکەدا تۆمار بکرێت

جەمیل ئەبوبەکر پلانێکی گرنگی دیکەی حکوومەتی ئاشکرا کرد و گوتی: "زیاتر لە ساڵێکە کار لەسەر پڕۆژەیەک دەکەین بۆ دامەزراندنی بانکی نیشتمانیی کوردستان، کە وەک بانکی ناوەندیی هەرێم کار بکات و نوێنەرایەتیی هەموو بانکەکان بکات، کارەکانی دامەزراندنی بانکەکەش ئێستا لە قۆناغی کۆتایی دایە."

بەپێی قسەکانی، ئەم بانکە دەبێتە هۆی ئەوەی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی لە دەرەوە بناسرێت و پەیوەندیی ڕاستەوخۆی لەگەڵ بانکە نێودەوڵەتییەکاندا هەبێت.

هاوکات ئاماژەی بەوەش کرد، "زیاتر لە 90 بانکی بازرگانی و 29 بانکی پسپۆری لە هەرێمی کوردستان هەن، هەروەها پلان بۆ کەمکردنەوەی ژمارەیان هەیە."