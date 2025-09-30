گوتەبێژی کرێملن: ڕووسیا بەشداری لە پلانی غەززە ناکات

پێش 45 خولەک

گوتەبێژی کۆشکی سەرۆکایەتیی ڕووسیا ڕایگەیاند، ڕووسیا پێشوازی لە پلانەکەی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ راگرتنی شەڕی غەززە دەکات.

دمیتری پیسکۆڤ، گوتەبێژی کۆشکی سەرۆکایەتیی ڕووسیا (کرێملن)، ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، ڕایگەیاند: رووسیا هەمیشە پێشوازی لە هەر پشتیوانی و هەوڵێک دەکات، بەوەی سەرۆکی ئەمەریکاشەوە، بۆ کۆتاییهێنان بەو تراژیدیایەی کە لە غەززە هەیە.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، هیواخوازین پلانەکەی ترەمپ لە بارەی غەززە جێبەجێ بکرێت و هاوکار بێت لە دەستەبەرکردنی ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

لە پرسیاری ئەوەی، ئایا رووسیا بەشداریی لەم پلانەی غەززە دەکات، پیسکۆڤ لە وەڵامدا گوتی: نەخێر.

هاوکات جەخت لەوە دەکاتەوە، هیچ ئاماژەیەکیش لە ئەمەریکاوە نییە بۆ ئەوەی ڕووسیا بەشداربێت، لەگەڵ هەموو لایەنەکانی شەڕ لە پەیوەندیدا دەبین. بە دڵنیاییەوە ئەگەر پێویست بێت بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن هاوکار دەبین.

هەروەها ئەمڕۆ سێشەممە، سەرۆکی ئەمەریکا ئاماژەی بەوە کرد، بۆ ئاگربەستی غەززە پێویستمان بە یەک واژۆی حەماسە، ئەگەر واژۆ نەکەن، ئەوا دەرەنجامێکی زۆر خراپ چاوەڕێیان دەکات، بۆیە بەو هیوایەم لە پێناو بەرژەوەندیی خۆیان ئەو واژۆیە بکەن.