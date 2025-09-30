پێنتاگۆن: پرۆسەی کەمکردنەوەی سەربازانی ئەمەریکا لە عێراق دەستیپێکرد

پێش 22 خولەک

وەزارەتی جەنگی ئەمەریکا 'پێنتاگۆن' ڕایگەیاند، دەستیان بەکەمکردنەوەی سەربازانی سوپای ئەمەریکا لە عێراق کرد، ئەم هەنگاوەشی بە "سەرکەوتنی هاوبەش" لە شەڕی دژی داعش وەسف کردووە.

هەروەها پێنتاگۆن ژمارەی ئەو سەربازانەی ئاشکرا نەکردووە کە کەمیان دەکاتەوە و ئەوانەشی لە عێراق دەمێننەوە.

شۆن بارنێل، گوتەبێژی پێنتاگۆن لەوبارەوە گوتی: "بەگوێرەی ڕێنماییەکانی سەرۆکی ئەمەریکا و بەهەماهەنگی کارەکانی لیژنەی باڵای سەربازی ئەمەریکا-عێراق، ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشیان لە 27ـی ئەیلوولی 2024 بڵاوکردەوە، کە ئەمەریکا و هاوپەیمانەکانیان ئەرکی سەربازی خۆیان لە عێراق کەمدەکەنەوە."

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەم کەمکردنەوەیە ڕەنگدانەوەی سەرکەوتنی هاوبەشمانە لە بەرەنگاربوونەوەی داعش، هەروەها هەنگاوێکیشە بۆ هاوبەشییەکی ئەمنی بەردەوامی نێوان ئەمەریکا و عێراق، کە گونجاو بێت لەگەڵ بەرژەوەندییەکانی ئەمەریکا و دەستووری عێراق و ڕێککەوتنی چوارچێوەی ستراتیژی ئەمەریکا و عێراق.

شۆن بارنێل باسی لەوەشکرد، "ئەم هاوبەشییە پاڵپشتی ئاسایشی ئەمەریکا و عێراق دەکات، هەروەها توانای عێراق بۆ گەشەپێدانی ئابووری و ڕاکێشانی وەبەرهێنانی بیانی و وەرگرتنی ڕۆڵی سەرکردایەتی ناوچەیی بەرزدەکاتەوە، حکوومەتی ئەمەریکا بەردەوام دەبێت لە هەماهەنگییەکانی لەگەڵ حکوومەتی عێراق و هاوپەیمانان بۆ دەستەبەرکردنی گواستنەوەیەکی ڕێکوپێک."

لە کۆتایی مانگی ئابدا، سەرچاوە ئەمنییەکانی عێراق ئاماژەیان بەوەدا کە بەشێک لە هێزەکانی ئەمەریکا بنکەکانیان لە عێراق جێهێشتووە، وەک بنکەی عەین ئەسەد لە پارێزگای ئەنبار و ڤیکتۆریا لە نزیک فڕۆکەخانەی بەغدا. پێشبینی دەکرێت ژمارەیەکی کەم لە سەربازەکان وەک ڕاوێژکار و مەشقپێکردنی سەربازانی عێراق بمێننەوە.

ئەم کەمکردنەوەیە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنێکی پێشووی نێوان بەغدا و واشنتن دێت کە دەبێت تا کۆتایی ئەم مانگە عێراق بەجێبهێڵن، بەگوێرەی ڕاپۆرتەکانی پێشوو، نزیکەی دوو هەزار و 500 سەربازی ئەمەریکی لە عێراقدا بوونیان هەیە.