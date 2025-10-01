موقتەدا سەدر ئۆفەرێکی گەورەی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەی ڕەتکردەوە

پێش 35 خولەک

سەرچاوەیەک ڕایگەیاند، موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی نیشتمانی شیعە، ئۆفەرێکی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەی دەربارەی هەڵبژاردن ڕەتکردووەتەوە.

سەرچاوەیەکی ئاگادار ڕایگەیاندووە، "چوارچێوەی هەماهەنگی چەند ڕۆژێک لەمەوبەر نوێنەرێکی تایبەتیان ناردووەتە لای موقتەدا سەدر، کە ئۆفەرێکی چوارچێوەکەی پێبووە ئەویش پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراقە بۆ سەدر، لە بەرانبەر سەدر دەستوەردان لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکاندا نەکات، وەک ئەوەی لەگەڵ مستەفا کازمی ڕوویدا، بەڵام ڕێبەری ڕەوتی نیشتمانی شیعە بە ڕاشکاوی ئەو ئۆفەرەی ڕەتکردووەتەوە."

بە گوتەی سەرچاوەیەکی نزیک لە ڕەوتی نیشتمانی شیعە، "موقتەدا سەدر، سێ سیناریۆی بۆ داهاتوو لەبەردەستە، یەکەمیان ڕژانە سەر شەقامەکان و دووبارە هەڵدانەوەی چادرە، ئەم بژاردەیەش هەڕەشە لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان دەکات لە وادەی دیاریکراودا."

گوتیشی: سیناریۆی دووەم، پەسەندکردنى هەڵبژاردنەکانە بە مەرج، لە هەمان کاتدا قبوڵکردنە کە لە کاتی خۆیدا بەڕێوەبچێت، لە هەمان کاتدا داوا لە لایەنگرانى دەکات بایکۆتى هەڵبژاردن بکەن، ئەمەش دەبێتە هۆی کەمبوونەوەى ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەران لە هەڵبژاردن.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، بژاردەی سێیەمی سەدر دواخستنی هەڵبژاردن بوو، ئەمەش بەهۆی پێشهاتە لەناکاو و گەورەکانی ناوچەکەیە، کە ڕەنگە حکوومەت و چوارچێوەی هەماهەنگی ناچار بکات هەڵبژاردن دوابخەن.