کۆمیسیۆن لیستی کاندیدانی پەسەند کرد و وادەی دەستپێکردنی بانگەشەی ڕاگەیاند

پێش کاتژمێرێک

کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لیستی کاندیدانی پەسەند کرد و وادەی دەستپێکردنی بانگەشەی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان ڕاگەیاند.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 01ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەنجوومەنی کۆمیسیاران لیستی کۆتایی ناوی کاندیدانی بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراقی پەسەند کرد.

بەپێی ئاماری کۆتایی کۆمیسیۆن، 7768 کەس وەک کاندید پەسەندکراون؛ 5520ـیان لە ڕەگەزی نێر و 2248ـیشیان لە ڕەگەزی مێن.

گوتەبێژی کۆمیسیۆن ئاماژەی بەوەش کرد، ئەنجوومەنی کۆمیسیاران، ڕۆژی هەینی، 03ـی ئۆکتۆبەری 2025، وەک وادەی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دیاری کرد.

لەبارەی وادەی کۆتاییهاتنی وادەی بانگەشەکەش، غەلای گوتی "بەیانیی ڕۆژی شەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت."

ئەمە لە کاتێکدایە، لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا، ئەنجوومەنی کۆمیسیاران بە چوار بڕیاری جیاواز، 25 کاندیدی لە کێبڕکێێ هەڵبژاردن دوورخستەوە و بڕیاری گەڕاندنەوەی کاندیدێکیشی دا.

دوورخستنەوە ئەو کاندیدانە، لەسەر بنەمای بڕگەی پێنج لە مادەی حەوتی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمان و ئەنجوومەنی پارێزگاکان بووە کە تایبەتە بەو کەسانەی پێشینەی بەعسیبوونیان هەیە.

زیاتر لە هەشت هەزار کەس خۆیان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کاندید کردبوو و نزیکەی 790ـیان دوورخراوتەنەوە. ڕێکارەکانی دوورخستنەوەیان، لەسەر بنەمای پێشینەی تاوان، بەعسیبوون یان بڕوانامە بووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوەبچێت.