پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لیستی مووچەی مانگی ئەیلوول ڕادەستی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کرا.

ڕۆژی چوار شەممە، 1ـی ئۆکتۆبەری 2025، ڕاگەیاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند: لیستی مووچەی مانگی ئەیلوولی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانەوە ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کرا.



