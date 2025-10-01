دانا عەبدولکەریم: لە کابینەی نۆیەم 718 پرۆژەی ڕێگاوبان تەواوکراون

پێش 55 خولەک

وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێم ڕایگەیاند: ئەو پرۆژانەی ئێستا و ڕابردوو كراون بە داهاتی ناوخۆی ئەنجام دراون و حكوومەتی عێراق یەك دیناری بۆ پڕۆژەكانی ئێمە خەرج نەكردووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، دانا عەبدولكەریم، وەزیری ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردنی حکوومەتی هەرێمی كوردستان، لە كاتی بەشداریكردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژـی كوردستان 24، کە ژینۆ محەممەد، پێشکەشی دەکات، ڕایگەیاند: لە کابینەی نۆیەم 718 پرۆژەی ڕێگاوبان تەواوکراون، 93 پرۆژەیان لەسەر بودجەی وەبەرهێنان بووە و 392یان لەسەر بودجەی ئاسای وەزارەت بووە، کۆی گشتیی دوو هەزار و 681 کیلۆمەتر ڕێگای نوێ و 250 گوندیش قیرتاو کراون، تەواوی پرۆژەکانی ڕێگاوباون لەسەر داهاتی ناوخۆ کراون.

وەزیری ئاوەدانکردنەوە گوتی: ساڵی ڕابردوو ژمارەیەک پرۆژەی ستراتیژی جێبەجێ کراون، ئەگەر قەیرانی دارایی گرفت دروست نەبێت، لەماوەی سێ ساڵی داهاتوو سەرجەم ڕێگا سەرەكییەكانی نێوان پارێزگاكانی هەرێم بە جووتساید دەكرێن و تەواو دەبن.

دانا عەبدولکەریم، ئاماژەی بەوە کرد، ئەو پرۆژانەی ئێستا و رابردوو كراون بە داهاتی ناوخۆی ئەنجام دراون و حكوومەتی عێراق یەك دیناری بۆ پرۆژەكانی ئێمە خەرج نەكردووە.

هەروەها باسی لەوە کرد، پرۆژەی جووتسایدی هەولێر_ کۆیە قۆناغێکی باشی بڕیوە، هاوکات ڕەزامەندی ئەنجوومەنی وەزیران لەسەر، پرۆژەی جووتسایدی کۆیە_ دووکانیش هاتووەتەوە و کاری لەسەر دەکەین، هەولێر و سلێمانی بە ڕێگای جووتساید بەیەکەوە دەبەسترێنەوە.