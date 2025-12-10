پێش 47 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی ناوەندی هەماهەنگی و قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاشکرای دەکات، بەگوێرەی یاسای قەرەبووکردنەوەی لێقەوماوان بەرپرسیاریەتی حکومەتی فیدراڵە.

سروە رەسووڵ، بەڕێوەبەری گشتیی ناوەندی هەماهەنگی و قەیرانەکان لە وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، هەموو تیم و لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی ڕاسپاردووە هەر چی پێویستە بۆ زیانلێکەوتوو و لێقەوماوان بکرێت و هەروەها کەلوپەلی پێویستیان بۆ هاوکاریکردنی لێقەوماوان کۆکردووەتە و لەلایەن کۆگاکانیان و دەزگا خێرخوازییەکانەوە بۆ لێقەوماوان دابینکراوە.

سروە رەسووڵ ئاماژەی بەوە دا، بەگوێرەی یاسای بودجە قەرەبووکردنەوەی لێقەوماوان بەرپرسیارەتی حکوومەتی فیدڕاڵە.

ڕۆژی سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەهۆی بارانی بە خووڕ لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی، بووە هۆی دروستبوونی لافاو و زیانێکی زۆری بەر ماڵی هاووڵاتییان گەیاند، هەروەها لە گەرمیان و چەمچەماڵ بووە هۆی لە دەستدانی چەند کەسێک.

هەر لەدوای زیانەکان، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تەواوی لایەنەکانی پەیوەندیداری ڕاسپارد بۆ بەهاناوەچوونی هاووڵاتییان و زیانلێکەوتووان، هاوکات لە دوای پەیامەکەی سەرۆک وەزیران حکوومەتی هەرێمی هاوکاری گەیاندە سنوورەکە.