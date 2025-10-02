تەقینەوەیەک لە تاقیگەیەکی زانکۆی تاران کوژراوێک و دوو برینداری لێ کەوتەوە

پێش 32 خولەک

لە ئەنجامی تەقینەوەیەک لە تاقیگەیەکی زانکۆی تاران کەسێک گیانی لەدەستدا و دوو کەسی دیکەش بریندار بوون.

پێنجشەممە، 2ـی تشرینی یەکەم 2025، ئاژانسی هەواڵی 'ئیرنا' لە زاری گوتەبێژی ڕێکخراوی ئاگرکوژێنەوە و فریاگوزاریی تاران، بڵاوی کردەوە، کاتژمێر دوو و 10 دەقیقەی نیوەڕۆی ئەمڕۆ، تەقینەوەیەک لە تاقیگەیەکی زانکۆی تاران ڕووی داوە و لە ئەنجامدا کەسێک گیانی لەدەستدا و دوو کەسی دیکەش بریندار بوونە.

جەلال مەلکی، سەرۆکی ڕێکخراوی ئاگرکوژێنەوە و فریاگوزاریی تاران، ڕایگەیاند "ڕووداوەکە لە ئەنجامی تەقینەوەی کەپسوولێکی هایدرۆجین لە باڵەخانەیەکی دوو نهۆمیی تاقیگەیەکی سەر بە زانکۆی تاران ڕووی داوە و جگە زیانی گیانی، زیانی زۆر بە دیوار و پەنجەرەکانی باڵەخانەکە کەوتووە."

سەرۆکی ڕێکخراوی ئاگرکۆژێنەوە و فریاگوزاری تاران، گوتیشی: بریندارەکان بۆ نەخۆشخانە گوێزراونەتەوە و بارودۆخەکە لە ژێر کۆنترۆڵدایە.