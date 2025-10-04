لە سلێمانی حەوتەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێب کرایەوە

پێش 8 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 4ـی ئۆکتۆبەری 2025، حەوتەمین پێشانگای نێودەوڵەتیی کتێب لە شاری سلێمانی کرایەوە و بڕیارە تا 13ـی ئۆکتۆبەر بەردەوام بێت.

پێشانگاکە ڕۆژانە لە کاتژمێر ١٠ی بەیانی تا ٦ی ئێوارە بەڕووی خوێنەران و سەردانیکەراندا کراوە دەبێت. بەشدارییەکی بەرفراوانی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی.

زیاتر لە 250 ناوەندی چاپ و بڵاوکردنەوە بەشدارییان کردووە، کە لەو ژمارەیە ١٥٠ ناوەندیان نێودەوڵەتین و 70ـیان ناوخۆیین. کتێب و بەرهەمی چاپکراوی زیاتر لە 15وڵاتی جیاواز لە پێشانگاکەدا نمایش دەکرێن، کە هەزاران ناونیشانی جیاواز لەخۆدەگرێت.

یەکێک لە هاووڵاتییانی بەشداربووی پێشانگاکە ڕایگەیاند: "ئەم پێشانگایە بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو هێشتا ئەوەندە گەرموگوڕ نییە، بەڵام خەڵک وردە وردە ڕووی تێدەکەن و پێشبینی دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا ژمارەی سەردانیکەران زیاتر بێت."

سەبارەت بە خواستی خوێنەران، هەمان هاووڵاتی ئاماژەی بەوەدا، خواستێکی زیاتر لەسەر کتێبە ئینگلیزییەکان هەیە بە بەراورد بە کتێبە کوردییەکان، سەرەڕای ئەوەی کە دەزگا چاپەمەنییە ناوخۆییەکان هەوڵیانداوە بەرهەمی باشتر پێشکەش بکەن.

جێگای ئاماژەیە کە لە پەراوێزی پێشانگاکەدا، ڕۆژانە چەندان چالاکی و پانێڵی ئەدەبی و ڕۆشنبیریی جیاواز بەڕێوەدەچن.