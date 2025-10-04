وەزیری نەوتی عێراق: زیاتر لە ملیۆنێک بەرمیل نەوتی کوردستان وەرگیراوە

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری نەوتی عێراق ڕایدەگەیەنێت، تا ئێستا حکوومەتی فیدراڵی زیاتر لە ملیۆنێک بەرمیل نەوتی لە هەرێمی کوردستانەوە وەرگرتووە.

ئەمڕۆ شەممە، 04ـی تشرینی یەکەمی 2025، حەیان عەبدولغەنی، وەزیری نەوتی عێراق، بە ئاژانسی هەواڵی عێراق (واع)ـی ڕاگەیاند: "چەند ڕۆژێک لەمەوبەر، دوای وەستانێکی زیاتر لە دوو ساڵ، پرۆسەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی هێڵی بۆریی عێراق-تورکیاوە بۆ بەندەری جەیهان دەستیپێکردەوە". ئاماژەی بەوەش کرد، ئەمە یەکەمجارە حکوومەتی فیدراڵی، نەوتی بەرهەمهێنراوی هەرێم وەربگرێت و خۆی سەرپەرشتیی پرۆسەی هەناردەکردنی بۆ بازاڕەکانی جیهان بکات."

وەزیری نەوت ئەوەشی خستەڕوو "ئەو بڕە نەوتەی تا ئێستا وەرمانگرتووە، گەیشتووەتە زیاتر لە ملیۆنێک بەرمیل". هەروەها ئاشکرای کرد کە یەکەم کەشتیی نەوتهەڵگر بە باری 650 هەزار بەرمیلەوە لە بەندەری جەیهان لەنگەری گرتووە.

عەبدولغەنی ڕوونیکردەوە: "بارکردنی ئەم کەشتییە تەواو دەکرێت و بەرەو ئەو شوێنەی کە گرێبەستی لەسەر کراوە بەڕێدەکەوێت". بە بڕوای ئەو، "ئەم هەنگاوە دەستکەوتێکی گەورەی حکوومەتی فیدراڵی و هەرێمی کوردستانە بۆ سەرخستنی پرۆسەی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێم و دابینکردنی داهاتی پێویست بۆ بودجەی گشتیی دەوڵەت".

شایەنی باسە، ڕۆژی شەممەی ڕابردوو، 27ـی ئەیلوولی 2025، پرۆسەی هەناردەکردنەوەی نەوت لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستانەوە دەستیپێکرد.

پێشتر، عەلی نزار شەتری، بەڕێوەبەری کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی نیشتمانی (سۆمۆ)، جەختی لەوە کردبووەوە، جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم لە ڕۆژی شەممەوە دەستپێدەکات و تەواوی داهاتەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ خەزێنەی دەوڵەت و دەخرێتە سەر بودجەی فیدراڵی.