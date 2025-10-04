پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری بازرگانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، دوای چارەسەرکردنی کێشەیەک لە بانکی تی بی ئای، ئەمڕۆ دەست بە دابەشکردنی پارەی گەنمی جووتیاران دەکەین.

ئەمڕۆ شەممە، 4ـی ئۆکتۆبەری 2025، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "ئەمڕۆ دەست بە دابەشکردنی پارەی گەنمی جووتیارانی هەولێر دەکرێت و هەرچەندە پارەکە زۆر لە زووەوە هاتووە، بەڵام بەهۆی کێشەیەک کە لە بانکی تی بی ئای هەبوو ڕاگیرا بوو، ئەمڕۆ دەست بە دابەش کردنە دەکرێت.

گوتیشی: "ئەو پارەیەی ئێستا گەیشتووەتە دەستمان، بڕی 20 ملیار دینارە بۆ پارێزگای هەولێر. ئەو بڕە پارەیەمان بەسەر سایلۆکاندا بە شێوەیەکی ڕێژەیی دابەش کردووە."

ئاماژەی بەوەشدا، "بڕە پارەکە بۆ ئەو جووتیارانەیە کە لە یەک تۆن تاوەکوو 50 تۆن گەنمیان لێ وەرگیراوە و ماوەیەکی نزیکدا ئەو جووتیارانەی کە بڕی گەنمیان لە 51 تۆن زیاتریان لێ وەرگیراوە، پارەکەیان لەگەڵ مووسڵ، سەلاحەدین و کەرکووکدا هەرێمی کوردستانیش وەری دەگرێت."

ڕۆژی دووشەممە، 29ـی ئەیلوولی 2025، دەست بە دابەشکردنی پارەی گەنمی جووتیارانی سنووری پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە کراوە. بڕی پارەکەش 25 ملیار دینار بوو.

پێشتر، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ماوەی هەفتەیەکە 57 ملیار دیناریان بۆ ناردووین، لەم ڕێژەیە 25ـی ملیاری بۆ سلێمانییە 20ـی بۆ هەولێرە و 12شی بۆ دهۆکە.

ئەم ساڵ حکوومەتی عێراق 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی بە نرخی 850 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەرگرت، کە بەهاکەی 340 ملیار دینارە.

ئەو بڕە گەنمەی لە لای جووتیارانی هەرێمی کوردستان مابووەوە، لە لایەن هەردوو کۆمپانیای ناوخۆیی، "خۆشناو و قەیوان"ـەوە لە جووتیاران وەرگیرا.