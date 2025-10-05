موڵکەکانی چاڤی بە زیاتر لە 91 ملیار دینار فرۆشران

پێش دوو کاتژمێر

لە زیادکردنێکی ئاشکرادا موڵکەکانی کۆمپانیای چاڤی بە زیاتر 91 ملیار دینار فرۆشران.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی ئۆکتۆبەری 2025، لە بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێکردنی دووی سلێمانی سەر بە وەزارەتی دادی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، نزیکەی 60 موڵکی ناو پڕۆژەی گەشتیاریی چاڤی لاند لە شاری سلێمانی، لە ڕێگەی زیادکردنێکی ئاشکرا، بە بڕی زیاتر لە 91 ملیار دینار فرۆشران.

بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، هەموو پشکەکانی چاڤی لاند لە لایەن گەنجێکی سەرمایەداری سلێمانی بە ناوی "ئاکام" کڕدراون.

ئەم هەنگاوە دوای ئەوە دێت کە وەزارەتی دارایی لە ماوەی ڕابردوودا ڕایگەیاندبوو، شاسوار عەبدولواحید، خاوەنی کۆمپانیای چاڤی و سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ، بڕێکی زۆر قەرزاری حکوومەتە.

ئامانج لە فرۆشتنی ئەم موڵکانە، وەرگرتنەوەی ئەو قەرزانەیە کە لەسەر کۆمپانیاکە کەڵەکە بوون و بە نزیکەی 90 ملیار دینار مەزەندە دەکران. بەشێک لەم قەرزە لە بنەڕەتدا وەک پێشینەی وەبەرهێنان لە حکوومەت وەرگیراوە، بەڵام بەهۆی نەدانی قەرزی خزمەتگوزارییەکانی وەک کارەبا، ئاو و باج، بڕەکەی زیاد بووە.