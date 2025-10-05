کەشناسیی هەرێم: پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرمای سبەی دووشەممە، کەمێک نزم دەبنەوە.
کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ یەکشەممە، 5-10-2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرما کەمێک بەرزدەبنەوە.
ئاماژەی بەوەشداوە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی دووشەممە، 6-10-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش کەمێک نزم دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 34 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی
دهۆک : 33 پلەی سیلیزی
زاخۆ :34 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 31 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی
سۆران : 34 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 24 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 38 پلەی سیلیزی