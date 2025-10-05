شێروان دووبەردانی: 20 پارت و هاوپەیمانێتی لە نەینەوا بەشداری هەڵبژاردن دەکەن

پێش 3 کاتژمێر

ئەندامێکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، ئاماژە بەوە دەکات، حکوومەتی هەرێم دەیان پرۆژەی لە سنووری نەینەوا جێبەجێ کردووە، خەڵکیش دەیانەوێت ئەو ئاوەدانییەی لە هەرێم هەیە بگوازرێتەوە بۆ نەینەوا.

شێروان دووبەردانی، پەرلەمانتاری پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: نزیکەی 20 پارت و هاوپەیمانێتی لە نەینەوا بەشداری هەڵبژاردن دەکەن، لەگەڵ ئەوەشدا بەشێکیان خەڵکی نەینەوا نین ولە پارێزگاکانی دیکەوە هاتوون، هەربۆیە خەڵک لە هەمووان زیاتر متمانەیان بە پارتی هەیە.

ئاماژەی بەوە دا، حکوومەتی هەرێم دەیان پرۆژەی لە سنووری نەینەوا جێبەجێ کردووە، خەڵکیش دەیانەوێت ئەو ئاوەدانییەی لە هەرێم هەیە بگوازرێتەوە بۆ نەینەوا.

هەروەها باسی لەوە کرد، دانیشتووانی نەینەوا بە هەموو پێکهاتەوەکانەوە، دووپاتیدەکەنەوە ئەو ئاسایش و سەقامگرییەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەرێم دروستیکردووە، دەتوانێت لەو سنوورەش بیکات.