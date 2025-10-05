کونسوڵی گشتی ڕووسیا: ناوی کوردستانم کردووە بە"دوورگەی سەقامگیری"

پێش دوو کاتژمێر

ماکسیم ڕوبین، کونسوڵی گشتی ڕووسیای فیدراڵ لە هەولێر دەڵێت: من هەرێمی کوردستان بە ناوچەکە بەراورد دەکەم و ناوم لێناوە" دوورگەی سەقامگیری"، دەشڵێت: حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارئاسانی زۆر بۆ کۆمپانیا بیانییەکان دەکات و سەرنجی وەبەرهێنەرانی بیانی ڕادەکێشێت.

یەکشەممە 5ـی تشرینی یەکەمی 2025، ماکسیم ڕوبین، کونسوڵی گشتی ڕووسیای فیدراڵ لە هەولێر، لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، ئاماژەی بەوە کرد، پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ڕووسیا مێژوویین، دەڵێت: ئەوەمان لەگەڵ بەرپرسانی کورد دووپات کردووەتەوە.

گوتی: هەرێمی کوردستان سەنگ و پێگەیەکی تایبەتی هەیە، هەروەها شوێنێکی تایبەتی لە عێراق هەیە، هەرێمی کوردستان ڕۆڵێکی گرنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەگێڕێت، من هەرێمی کوردستان بە ناوچەکە بەراورد دەکەم و ناوم لێناوە" دوورگەی سەقامگیری".

ڕوبین ڕایگەیاند: وەک نوێنەری ڕووسیای فیدراڵ لە هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە، سەرکردەکانی کورد ڕۆڵێکی گرنگ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەگێڕن، گوتی: ئەو ڕووداو و پێشهاتانەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەن، کاریگەرییان لەسەر دۆخی عێراق و هەرێمی کوردستان هەیە، بەتایبەتیش لە بواری ئاسایش، بەڵام سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی عێراق هەوڵ دەدەن ئەو سەقامگیرییە بپارێزن کە هەیانە.

ئاماژەی بەوەشکرد، ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی بەرزدان، دەسەڵات و حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرکەوتوو بووە لە پاراستن و هێشتنەوەی ئاسایشی هەرێم لە ئاستێکی باڵادا تەنانەت لەگەڵ ئەو ڕووداوانەشی کە لە وڵاتانی دراوسێ ڕوویاندا.

ماکسیم گوتی: پەیوەندییەکانمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان ناوازەن، ئەوە ساڵی چوارەمی کارکردنمە لەبواری دیپلۆماسیدا لە هەولێر، ئێستا پەیوەندییەکانم لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە بازنەی کارکردن دەرچووە، ئێستا نەوەک تەنیا لەبواری سیاسیدا، بەڵکو هاوڕێی زۆرم لە هەرێمی کوردستان پەیدا کردووە و دۆستایەتیم لەگەڵیان دروست کردووە، سەبارەت بە پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ڕووسیای فیدراڵیش، ئێستا پەیوەندییەکانمان چووەتە ئاستێکی بەرز، زوو زوو سەردانی یەکتر دەکەین، هەوڵ دەدەین بیر و بۆچوونەکانمان سەبارەت بە پرس و بابەتەکان ئاڵوگۆڕ بکەین، لەسەر پرسە جیاوازەکانیش لەگەڵ یەک هاوڕاین.

لەبواری خوێندنیشدا، کونسوڵی گشتی ڕووسیا ڕایگەیاند: ساڵانە حکوومەتی ڕووسیا 75 هەلی خوێندن تەرخان دەکات، لەچوارچێوەی پرۆگرامی زەمالەی خوێندنی حکوومەتی ڕووسیا، هەموو ئەمانە بێ بەرانبەرە، ئاشکراشی کرد، هەر قوتابییەک دەتوانێت بەشێوەیەکی ئارەزوومەندانە و بێ بەرانبەر لە ماڵپەڕی زەمالەی خوێندنی حکوومەتی ڕووسیا ناوی خۆی تۆمار بکات بۆ ئەوەی لەو زەمالەیە سوودمەند بێت.

لەبارەی وزەشدا گوتی: کەرتی وزە کۆڵەگەی ئابووری عێراق و هەرێمی کوردستانە، هەردوو گەورە کۆمپانیای بواری وزەی ڕووسیا، گازپرۆم و ڕووس نەفت لەبواری وەبەرهێنانی نەوتدا چالاکانە کار دەکەن و قەبارەی وەبەرهێنانیان گەیشتووەتە 5 ملیار دۆلار، ئەوان خواستیان هەیە بەردەوامی بە کارکردن بدەن لە هەرێمی کوردستان، ئەگەر دەرفەتیان بۆ بڕەخسێت، ئامادەن پەرە بە وەبەرهێنانەکانیان بدەن.

گوتی: حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو هەوڵێک دەدات بۆ ئەوەی لە ئابووری هەرێمایەتییدا، وەبەرهێنەرانی بیانی ڕابکێشێت، هاوکات کارئاسانی زۆر بۆ کۆمپانیا بیانییەکان دەکەن، لە بواری گومرگ و باج و تۆمارکردنی کۆمپانیاکان، هەموو ئاسانکارییەک دەکات، بە بڕوای من، ئەو هەنگاوانەی ئەمڕۆ لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەنرێن، لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەنجامەکانی دەردەکەوێت.