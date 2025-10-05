بازرگانێکی ماددەی هۆشبەر دەستگیرکرا

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ڕاپەڕین ڕایدەگەیەنێت، بازرگانێکی ماددەی هۆشبەریان دەستگیرکردووە کە بڕی 5 کیلۆگرام ماددەی هۆشبەری جۆری کریستاڵی پێبووە.

یەکشەممە 5ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکانی سەر بە دەزگای ئاسایشی هەرێم لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، بەهەماهەنگی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ڕاپەڕین، لەچالاکییەکدا لەسنووری ئیدارەی ڕاپەڕین، بازرگانێکی ماددەی هۆشبەریان دەستگیرکردووە.

وەک لە بەیاننامەکەدا هاتووە، بە کۆکردنەوەی زانیاری پێشوەخت و چاودێری ورد و بەدواداچوونی بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان، بەبڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایش، لەڕۆژی 4ـی تشرینی یەکەمی 2025، لەسنووی ئیدارەی ڕاپەڕین توانیان بازرگانێکی ماددەی هۆشبەر دەستگیربکەن و دەستبەسەر بڕی ( 5 ) کیلۆگرام ماددەی هۆشبەر لەجۆری کریستاڵ (ئەمفیتامین) دابگرن، کەماددەکان بەمەبەستی ساغکردنەوە هێنرابوونە هەرێمی کوردستان.

ڕاشیگەیاندووە، ئێستا تۆمەتبار بەبڕیاری دادوەر بەماددەی 25 لەیاسای بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکارە ئەقڵییەکان، ڕاگیراوە و لێکۆڵینەوە لەدۆسیەکەی بەردەوامە.