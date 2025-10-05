مەسرور بارزانی: ڕەوەندی کوردستانی دەتوانێت ڕۆڵێکی گرنگییان لە ناساندنی زیاتری پرسی کورد هەبێت
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی ئاراستەی ڕەوەندی کوردستانی نیشتەجێی ئەورووپا کرد و دەڵێت: دەتوانن لە ناساندنی زیاتری پرسی کورد و مافە ڕەواکانی گەلی کوردستان ڕۆڵێکی گرنگ بگێڕن.
یەکشەممە 5ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: ڕەوەندی کوردستانی نیشتەجێی ئەورووپا دەتوانێت ڕۆڵێکی گرنگی لە ناساندنی زیاتری پرسی کورد و مافە ڕەواکانی گەلی کوردستاندا هەبێت.
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هیواشی خواست، ڕەوەندی کوردستانی نیشتەجێی ئەورووپا پارێزگاری لە کولتوور و ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان بکەن و ببنە پردی پەیوەندیی لەگەڵ کوردستان.
