سەرۆک بارزانی و محەممەدی حاجی مەحموود پرۆسەی سیاسیی هەرێمی کوردستانیان تاوتوێ کرد
سەرۆك بارزانی لە پیرمام لەگەڵ محەممەدی حاجی مەحموود سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان باردۆخی سیاسیی هەرێم و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.
بارەگای بارزانی بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ دووشەممە 6ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆك مەسعود بارزانی لە پیرمام پێشوازی لە محەممەدی حاجی مەحموود سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان کرد.
لە دیدارەکەدا باس لە بارودۆخی سیاسیی ناوچەکە بە گشتی کرا، هەروەها پرۆسەی سیاسیی هەرێمی کوردستان خرایە بەر باس و گفتوگۆ.