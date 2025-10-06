تۆم باراک: گفتوگۆیەکی جددیمان لەگەڵ مەزڵووم عەبدی کرد

پێش 43 خولەک

نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ کاروباری سووریا و فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا لەگەڵ فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات کۆبوونەوە.

تۆم باراک، نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ کاروباری سووریا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: ئەمڕۆ دووشەممە 6ی تشرینی یەکەمی 2025، لەگەڵ ئەدمیراڵ کوپەر، فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا (CENTCOM)، سەردانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریامان کرد و لەگەڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کۆبوونەوە

تۆم باراک دەشڵێت: لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆی گرنگ و جددیمان کرد، کە دەبێتە هەنگاوێکی گرنگ بۆ پاڵپشتی کردنی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا بۆ پێدانی دەرفەتێک بە سووریا بۆ یەکگرتنەوەی هەموو پێکهاتەکان بەشێوەیەکی ئاشتی و خۆشگوزەرانی هاوبەش.

دوێنێ یەکشەممە 5ی تشرینی یەکەمی 2025، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردبووە و تێیدا ئاماژەی دابوو، "لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ چەکدارانی سەر بە حکوومەتی دیمەشق بە درۆنێکی بۆمبڕێژکراو هێرشییان کردە سەر ئۆتۆمبێلێکی سەربازی لە دەوروبەری دێر حافر، لە ئەنجامدا سێ لە سەرباز بە سووکی بریندار بوون. هەروەها لە ئێوارەی هەمان ڕۆژ، درۆنێکی دیکە، هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی کردە ئامانج کە ئەرکییان پاراستنی هاووڵاتییان بووە، کە بووە هۆی برینداربوونی چوار سەربازی دیکە."

هەسەدە ڕاشیگەیاندبوو، "ئەم هێرشە بەردەوامانە، بە ڕوونی نیازی چەکدارانی حکوومەتی دیمەشق بۆ دروستکردنی پشێوی و تێکدانی سەقامگیری لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ئاشکرا دەکات، هەروەها هەوڵێکە بۆ تێکدانی ئەو دۆخە ئارام و ڕێکخراوەیەی کە خەڵکی ناوچەکە تێیدا دەژین. هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) جەخت دەکاتەوە کە لەسەر ئەرکی خۆی بۆ پاراستنی گەلەکەی و ڕووبەڕووبوونەوەی هەموو هەوڵێک بۆ تێکدانی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە بەردەوام دەبێت."