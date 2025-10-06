ڕێبەر ئەحمەد: پێویستە هەڵبژاردنێکی ئارام بەڕێوەبچێت

پێش 32 خولەک

وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرپەرشتی کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئەمنی دەکات و دووپاتی دەکاتەوە، پێویستە پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، هەڵبژاردنێکی ئارام و لە کەشوهەوایەکی سەقامگیر بەڕێوە بچێت.

ئەمڕۆ دووشەممە 6ـی تشرینی یەکەمی 2025، بەسەرپەرشتی ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئەمنی لە دیوانی وەزارەتی ناوخۆ بەڕێوەچوو.

لە کۆبوونەوەکەدا، وه‌زیری‌ ناوخۆ جەختی لەوەکردەوە، دەبێت پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، هەڵبژاردنێکی ئارام و لە کەشوهەوایەکی سەقامگیر بەڕێوە بچێت، دووپاتیشی کردەوە، دامه‌زراوه‌كانی‌ وه‌زاره‌تی‌ ناوخۆ نیشتمانین و پێویسته‌ هاووڵاتییان و لایه‌نه‌ سیاسییه‌كانیش له‌كاتی‌ بانگه‌شه‌ی‌ هه‌ڵبژاردن و ده‌نگدان، هاوكار بن بۆ ئەوەی كه‌شوهه‌وایه‌كی‌ ئارام دروست بێت.

وەزیری ناوخۆ ئاماژەی بەوەشدا، له‌ ئاستی‌ پارێزگا و ئیداره‌ سه‌ربه‌خۆكان لیژنه‌ی‌ لاوه‌كی‌ دروست كراون‌، وەزارەتەکان لەگەڵ لیژنە لاوەکییەکان هاوکار دەبن بۆ ئەوەی هیچ کێشەیەک دروست نەبێت.

3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد، لایەنە سیاسییەکان و کاندیدەکان دەتوانن بە ئاشکرا لە چوارچێوەی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە سەرجەم شار، شارۆچکە، ناوچەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، بانگەشە بۆ لیست و ژمارەکانیان بکەن.

له‌ هه‌موو عێراق به‌ هه‌رێمی كوردستانیشه‌وه‌، 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 هاووڵاتی مافی دەنگدانیان هەیە، کە 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەسیان بەشداریی دەنگدانی گشتی دەکەن و 1 ملیۆن و 313 هەزار و 980 هاووڵاتی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت دەکەن.

له‌و هه‌ڵبژاردنه‌دا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپه‌یمانی و 75 لیستی تاكه‌كه‌سی به‌شداری له‌ هه‌ڵبژاردن ده‌كه‌ن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو، وادەی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردن، لە کاتژمێر 12ـی بەرەبەیانی هەینی 3ـی تشرینی یەکەم، دەست پێدەکات.

لە بارەی کۆتاییهاتنی وادەی بانگەشەکەش، غەلای گوتوبووی: بەیانی ڕۆژی شەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.