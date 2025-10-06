هێمن میرانی: لە هەرێمی کوردستان هیچ هاووڵاتییەک کارتی دەنگدانی خۆی نافرۆشێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لە کۆبوونەوەکەی لیژنەی باڵای سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، باس لە پرۆسەی دەنگدان لە ناوچە ناکۆکی لەسەرەکان، ئامادەکارییەکانی پرۆسەی هەڵبژاردن کرا.

دووشەممە 6ـی تشرینی یەکەمی 2025، هێمن میرانی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ی گوت: لە کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، ڕەشنووسی پلانی ئەمنی و ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆن تاوتوێ کرا و بڕیاری پێویستی لەسەر درا.

ئاماژەشی دا، یەکێک لەو خاڵانەی بە وردی گفتوگۆی لەبارەوە کرا، پرۆسەی هەڵبژاردن لە ناوچە کوردییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان بوو، بۆ ئەوەی ئامادەکاری و ئاسانکاری بۆ ئەو هاووڵاتییانە بکرێت کە کارتی دەنگدانیان لەو سنوورانەیە و دانیشتووی هەرێمی کوردستانن، بۆ ئەمەش لیژنەکە دامودەزگاکانی ئاسایش ڕاسپارد کار ئاسانی بۆ ئەو کەسانە بکەن.

هێمن میرانی باسی لەوەش کرد، لە کۆبوونەوەکە دووپات کرایەوە نابێت حزب و لایەنە سیاسییەکان پۆستەرەکانیان لە شوێنی گشتی هەڵبواسن، بۆ ئەمەش هەموو لیژنەکان لە سەرجەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆیان ڕاسپێردراون چاودێری دۆخەکە بکەن.

ئەوەشی خستەڕوو، لیژنەی باڵای پاڵپشتیکردنی کاندیدە ئافرەتەکان کارا کراوەتەوە، کە ئەرکی بەدواداچوونی هەراسانکردنی کاندیدە ئافرەتەکان لە هەموو سێکتەرەکان، هاوکات هێڵێکی گەرم (119) دروستکراوە، بۆ ئەوەی هەر کاندیدێکی ئافرەت دووچاری هەراسانکردن بێت، پەیوەندی بەو هێڵەوە بکات. دەشڵێت: هەر هەژمارێک لە تۆڕەکۆمەڵاتییەکان و کەناڵی میدیایی بێڕێزییان لە بەرانبەر بکات، ئەوا لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکرێت.

گوتیشی: ئەرکی لیژنەی باڵای سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، ئامادەکارییە ئەمنییەکان و پاراستنی بنکەکانی دەنگدان، دەنگدەران، چاودێرەکان، کارمەندانی کۆمیسیۆن و نوێنەرانی حزب و لایەنەکانە، دەشڵێت: هەفتەیەک بەر لە بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن، نووسینگەکانی کۆمیسیۆن و قوتابخانەکان لەلایەن ئەو لیژنەیەوە چاودێری دەکرێت، هاوکات، ئەرکێکی دیکەی ئەو لیژنەیە چاودێری کردنی بانگەشە و کەمپینەکانی پرۆسەی هەڵبژاردنە.

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: "لە بەشێک لە شارەکانی عێراق کە ناکۆکییان لەسەرە، لە ڕۆژەکانی سەرەتای دەستپێکردنی بانگەشە، ملیۆنان دۆلار خەرجکراوە."داواش دەکات، لە پرۆسەی بانگەشەی هەڵبژاردن سنوورێک بۆ خەرجی لەلایەن کاندیدەکان دابنرێت؛ گوتیشی: بە پێچەوانەی عێراق، لە هەرێمی کوردستان هیچ هاووڵاتییەک کارتی دەنگدانی خۆی لە بەرانبەر پارە نافرۆشێت.