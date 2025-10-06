شاندەکانی حەماس و ئیسرائیل گەیشتنە هاوینەهەواری شەرەم شێخ

پێش 28 خولەک

شاندەکانی حەماس و ئیسرائیل گەیشتوونەتە شوێنی بەڕێوەچوونی دانوستانەکان، کە بڕیارە بە نێوەندگیریی میسر، قەتەر و ئەمەریکا ئاگربەستی غەززە تاوتوێ بکەن.

دووشەممە 6ی تشرینی یەکەمی 2025، ئاژانسی فرانس پرێسی لە زاری سەرچاوەیەک بڵاوی کردووەتەوە، شاندەکانی حەماس و ئیسرائیل بۆ دانوستان لە بارەی ئاگربەستی غەززە و ئازادکردنی بارمتەکان گەیشتنە هاوینەهەواری شەرەم شێخ لە میسر.

بڕیارە دانوستانەکان، بە نێوەندگیریی میسر، قەتەر و ئەمەریکا بەڕێوەبچن و گفتوگۆ لەسەر وردەکارییەکانی پلانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا بۆ ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکەن.

دوێنێ یەکشەممە 5ی تشرینی یەکەمی 2025، بزووتنەوەی حەماس ڕایگەیاندبوو، شاندەکەیان بە سەرۆکایەتی خەلیل حەییە، گەیشتنەتە میسر، بە مەبەستی دەستپێکردنی گفتوگۆی ناڕاستەوخۆ لەگەڵ ئیسرائیل بۆ ئاڵوگۆڕکردنی بارمتە و گەیشتن بە ئاگربەست لە غەززە. هەروەها نووسینگەی بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاندبوو، شاندی وڵاتەکەیان ڕۆژی دووشەممە بەرەو شەرم شێخ بەڕێدەکەون.

هاوکات، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا ستیڤ ویتکۆف و جارد کوشنەر وەک نوێنەری خۆی بۆ بەشداریکردن لە دانوستانەکان دەنێرێتە میسر.

ئەمەش لە کاتێکدایە،هەر دوو لایەن حەماس و ئیسرائیل بە شێوەیەکی ئەرێنی وەڵامی پلانی دۆناڵد ترەمپیان بۆ ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست داوەتەوە.