سەرۆك بارزانی و عەممار حەکیم هەڵبژاردنی پەرلەمان و چەند پرسێکی دیکەیان تاوتوێ کرد

ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە پیرمام سەرۆك مسعود بارزانی پێشوازی لە سەید عەممار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی و شاندی یاوەری کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی بارەگای بارزانی، لە دیدارەکەدا ڕۆشنایی خرایە سەر بارودۆخی سیاسیی عێراق و ناوچەکە بە گشتیی، هەروەها باس لە ئالنگاری و گرفتەکانی ناو پڕۆسەی سیاسیی عێراق و پەیوەندیی نێوان لایەنە سیاسیەکانی عێراقی کرا.

بارەگای بارزانی ئاماژەی بەوەش کردووە، هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق تەوەری تری ئەو دیدارە بوو.

 
