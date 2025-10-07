باخچەلی: پێویستە چەکەکان لەناو ببرێن

پێش 13 خولەک

سه‌رۆكی پارتی بزووتنه‌وه‌ی نه‌ته‌وه‌یی توركیا (مەهەپە)، ڕایگەیاند: ئەوانەی بەشداری شەڕ و چالاکی چەکدارییان نەکردووە، پێوستە بگەڕێنەوە نێو کەسوکاریان.

دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی گشتیی مەهەپە، ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕایگەیاند: تورکیا پێی ناوەتە قۆناغی نوێی لەدایک بوون، لەوانەیە گرفت و تێنەگەیشتن هەبێت، بەڵام پێویستە بە سەبر و ئارامگری چارەسەر بکرێت، بە خۆشەویستی بۆ نیشتمان و میللەت بکرێت، هەروەها پێویستە بنەمایەک بۆ دانوستان و نەخشەڕێگایەک بۆ چاکسازی یاسایی و سیاسی ئامادە بکرێت.

باخچەلی ئاماژەی بەوە کرد، ئامانجی تورکیایەکی دوور لە شەڕ و تیرۆر و شکاندنی بەربەستەکان و ڕێگریکردنە لە تۆوی دوژمنایەتی نێوان کورد و تورک، برا کوردەکان هیچ پەیوەندییەکیان بە تیرۆرەوە نییە.

سەرۆکی گشتیی مەهەپە باسی لەوە کرد، ئەوانەی بەشداری تاوانیان نەکردووە، بەشداری چالاکیی چەکدارییان نەکردووە، پێویستە بێنەوە ماڵەکانیان و بگەڕێنەوە لای کەسوکارەکانیان، کاتێک چەک هەبێت سیاسەت بوونی نییە، ئەگەر سیاسەت هەبێت، ئەوا پێویستە هەموو چەکەکان بسوتێنرێن.