مەسرور بارزانی: كوردستان ئاییندەیەكی گەشی دەبێت

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت: گەنجانمان خۆیان توانیویانە هەم داهێنان بكەن هەم بەشدار بن لە پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا كە لە سەرانسەری جیهان هەیە.

سێشەممە 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەریمی کوردستان لە پەیامێکی(ئێکس) دا نوسیوویەتی: هەموو ساڵێک دەبینم پێشكەوتنی زیاترمان هەیە و خەڵكێكی شارەزا لە كوردستان هەڵكەوتووە.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت:  گەنجانمان خۆیان توانیویانە هەم داهێنان بكەن هەم بەشدار بن لە پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا كە لە سەرانسەری جیهان هەیە، ئەمەش جێی دڵخۆشییە و ئومێدم زۆرە كە كوردستان ئاییندەیەكی گەشی دەبێت.

 

 
 
 
 
 
