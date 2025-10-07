مەسرور بارزانی: كوردستان ئاییندەیەكی گەشی دەبێت
هەموو ساڵێک دەبینم پێشكەوتنی زیاترمان هەیە و خەڵكێكی شارەزا لە كوردستان هەڵكەوتووە، گەنجانمان خۆیان توانیویانە هەم داهێنان بكەن هەم بەشدار بن لە پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا كە لە سەرانسەری جیهان هەیە، ئەمەش جێی دڵخۆشییە و ئومێدم زۆرە كە كوردستان ئاییندەیەكی گەشی دەبێت.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 7, 2025