سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە باڵیۆزی ئیتاڵیا لە عێراق کرد

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و باڵیۆزی ئیتاڵیا ، دوایین گۆڕانکارییەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ئامادەکارییەکانی پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران تاوتوێ کرد.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ سێشەممە 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە نیکۆلۆ فۆنتانا، باڵیۆزی ئیتاڵیا لە عێراق کرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە دیدارەکەدا، جەخت لە گرنگیی پەرەپێدانیی زیاتری پەیوەندیی دوولایەنە لە بوارە جۆراجۆرەکاندا کرا ، بە تایبەتی لە هەر دوو کەرتی کشتوکاڵ و گەشتوگوزاردا.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، دوایین گۆڕانکارییەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ئامادەکارییەکانی پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران تاوتوێ کرا.