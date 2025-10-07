کۆمسیۆن ئامێرە ئەلیکترۆنییەکانی دەنگدان تاقی دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق تاقیکردنەوەیەکی ئەزموونی بۆ دڵنیابوونەوە لە کارایی ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان و کامێراکانی چاودێری ئەنجام دەدات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، سبەینێ، چوارشەممە، 08ـی تشرینی یەکەمی 2025، کۆمسیۆن تاقیکردنەوەیەکی فراوانی ئەزموونی بۆ سەرجەم کامێرا و ئامێرە ئەلیکترۆنییەکانی دەنگدان لە 21 وێستگەی هەڵبژێردراو بەڕێوەدەبات.

بە گوتەی غەلای، تاقیکردنەوەکە چەند جۆرێکی جیاوازی وێستگەکانی دەنگدان دەگرێتەوە؛ لەوانە وێستگەکانی تایبەت بە ئاوارەکان، وێستگەیەکی تایبەت بە کاندیدەکان کە دابەشکراون بەسەر پارێزگاکانی هەولێر و بەسڕە، هەروەها ناوچەی کەرخ لە بەغدا. هاوکات، 14 وێستگەی دیکەش لە ناوچە جیاجیاکانی عێراق بۆ دەنگدانی گشتی دیاریکراون تا بە شێوەی ئەزموونی، تاقیکردنەوە بۆ ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان و کامێراکانی چاودێری ئەنجام بدرێت.

ئەم هەنگاوەی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە چوارچێوەی ئامادەکارییەکانیدایە بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق کە بڕیارە لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوەبچێت. بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا و ئامێری ئەلیکترۆنی لە پرۆسەکانی هەڵبژاردندا لە عێراق مێژوویەکی نوێی هەیە و ئامانج لێی کەمکردنەوەی ساختەکاری و خێراکردنی پرۆسەی جیاکردنەوە و ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانە.

سەرەڕای هەوڵەکان بۆ بە ئەلیکترۆنیکردنی پرۆسەکە، هێشتا نیگەرانی و مشتومڕ لەسەر ئاستی پارێزراوی و کارایی ئەم ئامێرانە لەناو بەشێک لە لایەنە سیاسییەکان و چاودێرانی هەڵبژاردندا هەیە. لە هەڵبژاردنی ساڵی 2018دا، دوای دەرکەوتنی کێشە و گومانی ساختەکاری، ئەنجامی هەڵبژاردن لە زیاتر لە هەزار وێستگە هەڵوەشێنرایەوە.

ئەم تاقیکردنەوە ئەزموونییە نوێیە هەنگاوێکی دیکەیە لە زنجیرەی هەوڵەکانی کۆمسیۆن بۆ بەدەستهێنانی متمانەی دەنگدەران و لایەنە سیاسییەکان و مسۆگەرکردنی پرۆسەیەکی هەڵبژاردنی شەفاف و بێگەرد لە عێراق.