نێچیرڤان بارزانی و عەممار حەکیم جەخت لە چارەسەرکردنی کیشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا دەکەنەوە
نێچیرڤان بارزانی و عەممار حەکیم، دۆخی عێراق و پرۆسەی سیاسیان تاوتوێ کرد و هەردوولا جەختیان لە چارەسەکردنی کێشەکانی نیوان هەولێر و بەغدا کردەوە.
ئێوارهى ئهمڕۆ سێشهممه 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، نێچيرڤان بارزانى، سهرۆكى ههرێمى كوردستان، پێشوازیی له سەید عهممار ئهلحهكيم، سهرۆكى ڕەوتى حيكمهى نيشتمانيى عێراق و شاندێکی یاوهری كرد.
بەپێی ڕاگەیەندراوی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان له كۆبوونهوهيهكدا دۆخى گشتيى عێراق و ههرێمى كوردستان، پرۆسهى سياسى له وڵات، پهيوهندييهكانى ههولێر ـ بهغدا، ههڵبژاردنهكانى داهاتووى ئهنجومهنى نوێنهرانى عێراق و دۆخى ناوچهكهيان تاوتوێ كرد.
ههردوولا جهختيان له گرنگيى چارهسهركردنى كێشهكانى عێراق، بهتايبهتى كێشهكانى ههولێر ـ بهغدا و تهبايى و هاريكاريى نێوان لايهنه سياسييهكان و پێكهاتهكان بۆ ڕووبهڕووبوونهوهى ئاڵنگارييهكان و پاراستنى ئارامى و سهقامگيريى وڵات، كردهوه.