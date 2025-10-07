ئەبوبەکر کاروانی: عێراق وەک ئێستا نامێنێتەوە و ئیفلیج دەکرێت

پێش 44 خولەک

ئەبوبەکر کاروانی نووسەر و سیاسەتمەداری کوردستان دەڵێت: بەشەڕ بێت یاخود بە ئاشتی، دۆخی عێراق وەک ئێستا نامێنێتەوە، دەڵێت: نەخشەی ناوچەکە دادەڕێژرێتەوە و عێراق ئیفلیج دەکرێت.

عێراق لە جەنگێک تێوەدەگلێت

سێشەممە 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، کاروان ئەبوبەکر، نووسەر و سیاسەتمەداری کوردستان لەبارەی ئەگەری ئەنجامنەدانی هەڵبژاردن لە عێراق بۆ کوردستان24 گوتی: لەبەر ئەوە بانگەشەی هەڵبژاردن پێشخرا، چونکە مەترسی هەیە هەڵبژاردن لەکاتی خۆیدا نەکرێت، ترس هەیە بەشێوەیەک ڕووداوەکانی ناوچەکە بتەقێتەوە، مەبەستیش لە تەقینەوەی ناوچەکە گەڕێکی دیکەی جەنگی نێوان ئیسرائیل و ئێرانە، بەپێی خوێندنەوەی سیاسییەکانیش، ئەمجارە عێراق دەبێت بە بەشێک لەم جەنگە و بە ئەگەری زۆرەوە عێراق تێوەدەگلێت، لەبەر ئەوە زۆر دڵنیایی نییە لەوەی هەڵبژاردنەکە لەکاتی خۆیدا دەکرێت.

ترس لە تەقینەوەی دۆخی عێراق

سەبارەت بە لێکترازانی شیعە و بایکۆتی بەشێکیان، کاروان ئەبوبەکر گوتی: وەسفی زانستی بۆ دۆخی ئیستای عێراق بنەبستی سیاسیە، بنبەستی سیاسیش ئەوەیە، ئەوانەی لە دەسەڵاتدان، توانای وەڵامدانەوە و چارەسەرکردنی کێشەکانی وڵاتەکەی نەماوە، هیچ هێزێکیش نییە جێی ئەوان بگرێتەوە، مەرجیش نییە کەس نەبێت جێی ئەوان بگرێتەوە، بەڵام لەبەر ئەوەی هەلومەرجێکی سیاسەتکردن لە وڵاتەکە هەیە، چەک پرسەکان یەکلایی دەکاتەوە، ئەوکاتە دەگوترێت جێگرەوەیەک نییە بۆ ئەوانەی لە عێراق دەسەڵاتدارن، بۆیە دۆخی عێراق دۆخی بنبەستی سیاسییە، کە دۆخی بنبەستی سیاسی هەبوو، پێویستە ئەگەری زۆری بۆ دابنێیت، نەوەک بنبەستی سیاسی لە ئاستی توێژە حکوومڕانەکەی، ئەو سیستەمەی لە عێراق هەیە کە لەدوای ساڵی 2003 دروستبوو، پێم وایە چی پێ بووە، کردوویەتی، بۆیە ئەرکەکانی تەواو بووە، لەسەر ئاستی پێکهاتەکان، بەتایبەت لەسەر ئاستی پێکهاتەی سووننە و شیعە هەڵوەشانەوە دروستبووە، بەتایبەتیش لەنێو پێکهاتەی شیعە، هیچ دەرفەتێک نەماوە بۆ بەشداریی ڕاستەقینەی خەڵک و کاریگەرییان لەسەر دروستکردنی بڕیاری سیاسی، بۆیە ڕێژەی بایکۆت زۆر لەوە زیاتر دەبێت کە باسی لێوەدەکرێت، ئەمجارە سەدر بە فەرمی بایکۆتی هەڵبژاردن دەکات، بۆیە چاوەڕێ دەکرێت دۆخی ناوخۆی شیعە و ئەو دۆخەی ئێستای عێراق کە هەیە، تا سەر بەمجۆرە بەردەوام نەبێت، بە ئاشتی بێت، یاخود بە شەڕ و دەستووەردانی دەرەکی دەبێت لە عێراقدا.

عێراق ئیفلیج دەکرێت

ئەبوبەکر کاروانی دەڵێت: بە گوزارشتی فۆکۆ یاما، هەموو ئەو دەوڵەتانەی لەچوارچێوەی سایکس بیکۆدا دروستبوون بە عێراقیشەوە، مەرجی دەوڵەتیان تێدا نییە، گوتی: منیش زیادەیەکم خستووەتە سەری و دەڵێم: هێندەی جوگرافیایەک کە هەیە، کۆمەڵە خەڵکێک هەیە پێی دەڵێن گەل، دەسەڵاتێکی سیاسی هەیە، ئەندامێکی نەتەوە یەکگرتووەکان هەیە لەگەڵ دانپێدانانی نێودەوڵەتی، پێیان دەگوتریت دەوڵەت، بەڵام مەرجی دەوڵەتیان تێدا نییە، کە مەرجی دەوڵەتیان تێدا نەبوو، لەڕووی کۆمەڵایەتییەوە، کۆمەڵگەی عێراق بەرەو ڕووخانێکی گەورە ڕۆیشتووە، هەموو ئابووری و داهاتی عێراق لەسەر نەوت وەستاوە، تەنیا زەبرلێدانێکی ئیسرائیلییەکان، یاخود گەمارۆیەکی ئابووری ئەمەریکییەکان، عێراق لەڕووی ئابوورییەوە ئیفلیج دەکەن، هیچ توانای جووڵەی نامێنێت، قەیرانەکان چەند بار قوڵتر دەکاتەوە، بۆیە ئەو سیستەمە گۆڕانکاری تێدا ناکرێت، هەلومەرجی شۆرشێکیش نییە لەبەر ئەوەی ئێمە چەمکی گەلمان نییە، بەڵکو عێراق میلیشیای هەیە، هەموو شۆڕشێک لەو وڵاتە دەبێتە شەڕی ناوخۆ، ئەگەری ئەوەش هەیە بە دەستووەردانی دەرەکی، لەگەڵ جووڵەیەکی ناوخۆ ئەو بنبەست و کۆنکرێتە لە عێراق بشکێت، ئەگینا وەک وڵاتێکی شکستخواردوو تا ماوەیەکی دیکەش درێژە بە ژیانی خۆی دەدات.

دەرفەتەکان لە مەترسییەکان زیاترن و ناوچەکە دەتەقێتەوە

سەبارەت بە دەرفەتەکانی بەردەم کورد لەو دۆخەی ئێستای عێراق، ئەبوبەکر کاروانی گوتی: پێم وایە هەڵکەندنی واقعێک کە لەدوای لۆزانەوە دروستبووە، بە ئاستی جۆراو جۆر لە قازانجی بەرەوپێشچوونی پرسی کورددا دەبێت، بەڵام ناوکی پرسی کورد لە باشووری کوردستان دایە، بۆیە ئەرکێکی زۆر گەورەی ئەخلاقی و نەتەوەیی و نیشتمانی و سیاسییە پارێزگاری لەو دۆزە بکرێت، پێویستە تەواوی توانا نیشتمانییەکان کۆبکەینەوە بۆ ئەوەی بەسەر ئاڵنگارییەکاندا سەرکەوین، با واز لە شەڕی خۆمان و دۆخی نۆرماڵ بێنین، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بوومەلەرزە لێیداوە و تەقیووەتەوە، نەخشەی ناوچەکە دادەڕێژرێتەوە، ناکرێت ئێمە هەر بە پرسە بچووکەکانەوە خەریک بین، من چاوەڕێی ئەوەم دەکرد لەو دۆخەدا دوای هەڵبژاردن، نەوەک حکوومەت بە تەنیا، بەڵکو حکوومەتێکی یەکێتی نیشتمانی پێکبێنین، ئۆپۆزسیۆن نەبێت، دەسەڵات نەبێت، یەکێتی و پارتی نەبێت، بەڵکو نەخشەیەک دانێین بۆ ماوەی دووساڵ، سێ ساڵ، چوار ساڵ بەرگریی لە مافە نیشتمانییەکانمان بکەین و سەرجەم توانا نیشتمانییەکان کۆبکەینەوە، هەماهەنگی نەتەوەییمان هەبێت لەگەڵ پارچەکانی دیکەی کوردستاندا، لەبەر ئەوەی دەرفەتەکان بۆ ئێمە زیاترە لە مەترسییەکان، مەگەر بەخۆمان بە شلۆقی و بێ نەخشە و بێ تێگەیشتنی هاوبەش بچینە نێو پرۆسەکەوە، بێگومان مەترسیمان دەکەوێتە سەر.

جیهان بەهێزەوە لە کوردستان دەڕوانێت

لەبارەی پشتیوانییەکانی جیهانیش بۆ هەرێمی کوردستان، ئەبوبەکر کاروانی گوتی: ئەمەریکا، بەریتانیا، فەرەنسا، هۆڵەندا، چوار دەوڵەتی بنەڕەتی لە سیستەمی نێودەوڵەتی ئێستای جیهان هاتوون هێزی پێشمەرگە بۆ کوردستان بنیات بنێنەوە، لە دابڕانی هێزەکانی 70 و 80 و حزبی، بیکەن بە هێزێکی نیشتمانی، لەبەر ئەوەی لەو سەردەمەدا بۆ ئەوەی ڕێزلێگیراو بین و بیر نەچینەوە و لەمێژوودا بمێنینەوە و لەنێو هاوکێشەکاندا ئامادەبین و کارەکتەریكی جیۆسیاسی بین، پێویستە هێز بین، ئەوان پێیان وایە ئێمە ڕەگەزەکانی بەهێزبوونمان تێدایە، بەڵام ئێمە خۆمان ڕێگرین و نەمانتوانیووە ئەوە بکەین، ئەوانیش نایسەپێنن بەسەرماندا، ڕەنگە بترسن لەوەی خۆمان یەکلا بکەینەوە بەلای وڵاتێکی هەرێمی، چیرۆکەکە بە تەواوەتی تێک بچێت.

میلیشیاکان دەیانەوێت پەرلەمان کۆنتڕۆڵ بکەن

لەبارەی بەشداریی گرووپە میلیشیاکانی عێراق لە هەڵبژاردنی پەرلەماندا، ئەبوبەکر کاروانی گوتی: پێشتریش میلیشیاکان لیستیان هەبووە لە پەرلەماندا، بەڵام ڕەنگە بیانەوێت ئەمجارە زۆرتر پەرلەمان کۆنتڕۆڵ بکەن، ناکرێت بە دوور بزاندرێت و وەک ئەگەر، هەرێمی کوردستان بگاتە قۆناغی ڕاگەیاندنی حکوومەتی شەڕ لەگەڵ عێراقدا، کودەتا بکرێت بەسەر دەستوور بەشێوەیەک عێراق بکەوێتە دۆخێکی نا ئاساییەوە، پێویستە هەموو ئەو ئەگەرانە لەبەرچاو بگرین، گۆڕانکارییەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دووبارە داڕشتنەوەی نەخشەی ناوچەکە، ئامانجی ئەمەریکا و ئیسرائیل ئەوەیە، کۆتایی بە بەرەی بەرەنگاری ناوچەکە بێت کە بەشێکیان لە عێراقن، نەخشەکە بریتییە لە کۆتایی هێنان بە چەکداری نافەرمی و ئایدۆلۆژی، هەوڵی سەنتەر گێڕانەوە بۆ دەوڵەتەکان دەدرێت، بۆیە پێم وایە دۆخی عێراق وەک ئێستا نامێنێتەوە بە شەڕ بێت یاخود بە ئاشتی، ئەو دەسەڵاتەی لە عێراق حومداری دەکات توانای درێژەپێدانی مابێت.