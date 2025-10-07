لە کابینەی نۆیەم 23 پۆند دروست کراوە و 58 پۆندیش لە جێبەجێکردندان

پێش دوو کاتژمێر

لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پێناو مسۆگەرکردنی ئاسایشی ئاو، دەیان بەنداو و پۆند و پرۆژەی ئاوو ئاوەڕۆ دروست کراون.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوەکوو ئێستا ئەو پۆندانەی بۆ کشتوکاڵ و ئاژەڵداری و ئاوی ژێر زەوی دروست کردووە ژمارەیان 23 پۆندە، هەروەها 58 پۆندیش لە جێبەجێکردندان.

بەنداوەکان

9 بەنداو بە گوژمەی 265.7 ملیار دینار دروستکراون و هەموویان توانای گلدانەوەی 252.8 ملیۆن مەترسێجا ئاویان هەیە.

وردەکاری:

• دوین: 88 ملیار دینار، 100 ملیۆن مەترسێجا ئاو

• گۆمەسپان: 95 ملیار دینار، 97 ملیۆن مەترسێجا ئاو

• دێوانە: 26.6 ملیار دینار، 21 ملیۆن مەترسێجا ئاو

• بەستۆڕە: 23 ملیار دینار، 20 ملیۆن مەترسێجا ئاو

• خنس: 9.6 ملیار دینار، 7 ملیۆن مەترسێجا ئاو

• ئاقوبان: 8.1 ملیار دینار، 2.6 ملیۆن مەترسێجا ئاو

• توڕەجار: 5.8 ملیار دینار، 2 ملیۆن مەترسێجا ئاو

• شەوگێڕ: 5.6 ملیار دینار، 2 ملیۆن مەترسێجا ئاو

• چەمرگە: 4.4 ملیار دینار،1.2 ملیۆن مەترسێجا ئاو

پۆندەکان

ئاماری پۆندەکان پێش کابینەی نۆیەم97 پۆندبووە. هەروەها پۆندە دروستکراوەکانیش لە کابینەی نۆیەم 23 پۆندە و ئەو پۆندانەشی لە جێبەجێکردندان 58 پۆندن.