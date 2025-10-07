کۆتایی ئەم مانگە پڕۆژەی ئاوی قوشتەپە دەکەوێتە خزمەتی هاووڵاتیان
بەڕێوەبەری گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان دەڵێت، کۆتایی ئەم مانگە پرۆژەکە تەواو دەبێت و دەکەوێتە خزمەتی هاووڵاتیان، بە تەواو بوونیشی کێشەی کەم ئاوی سنووری شارۆچکە قوشتەپە و نزیکەی 80 گوندی دەڤەرەکە کۆتایی دێت.
ئەمڕۆ سێ شەممە 7ی تشرینی یەکەمی 2025، ئاری ئەحمەد بەڕێوەبەری گشتیی ئاو وئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بە ماڵپەڕی کوردستان24ی ڕاگەیاند، پڕۆژەی ئاوی قوشتەپە بە گوژمەی 222 ملیار دینار جێبەجێ دەکرێت، سەنتەری شارۆچکەی قوشتەپە و شارەدێی بێستانە و نزیکەی 80 گوندی سنوورەکەش لێی سوودمەند دەبن، هەروەها سێ کۆگای گەورەی گلدانەوەی ئاو لە خۆدەگرێت.
ئاماژەی بەوەشدا، لە ئێستادا 90%ـی کارەکانی پرۆژەکە تەواوبووە و لە کۆتایی ئەم مانگەدا دەکەوێتە خزمەتی هاووڵاتیان.
ڕۆژى سێشەممە 17ى ئهيلوولى 2024، مەسرور بارزانی، سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان، بەردی بناغەی پرۆژەی ئاوی قوشتەپە و دەوروبەری دانا و لە گوتارێكدا باسی لە گرنگيی پرۆژەكە بۆ دەڤەرەكە و بووژانەوەی ئاستی ئاوی ژێرزەوی و دابینكردنی ئاوی خواردنەوە بۆ دانیشتووانی سنوورەكە كرد.
پرۆژەی ئاوی قوشتەپە لە ڕۆژێكدا توانای پاڵاوتن و پێدانی 72هەزار مەتر سێجا ئاوی خواردنەوەی هەیە و بۆ ماوەی 25 تا 30 ساڵی داهاتوو ئاوی دەڤەرەکە دابین دەکات.