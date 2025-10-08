سەرجەم گەشتیارانی چیای ئێڤرێست ڕزگار کران
ئاژانسی هەواڵی 'شینخوا'ـی چینی بڵاویکردەوە، سەرجەم ئەو گەشتیارانەی کە لە هەفتەی ڕابردوو لە دامێنی چیای ئێڤرێست بەهۆی بارینی بەفرێکی چڕ گیریان خواردبوو، ڕزگار کران.
ئاژانسەکە لەسەر زاری دەسەڵاتداران بڵاویکردەوە، 580 گەشتیار و 300 ڕێبەر گەیشتوونەتە شاری کۆدانگ.
هەفتەی ڕابردوو سەدان گەشتیار بەهۆی خراپی کەشوهەوا لە چیای ئێڤرێست گیریان خواردبوو، دواتر دەسەڵاتدارانی ناوچەکە بە بەکارهێنانی ئەسپ و گا هەزاران مەتر بەسەر چیاکە کەوتن بۆ ڕزگارکردنی ئەو گەشتیارانە.
لە ناوەڕاستی هەفتەی ڕابردووەوە گەشتیاران ڕوو لە چیاکانی ڕۆژئاوای چین دەکەن بۆ بەسەربردنی پشووی نیشتمانی هەشت ڕۆژ کە ئەمڕۆ چوارشەممە کۆتایی دێت. لەم ماوەیەدا چالاکی گەشتیاری زۆر ئەنجام دەدرێت.