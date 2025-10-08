سەرچاوەیەک: وەزارەتی دارایی 120 ملیار دیناری ئامادە کردووە بۆ ئەوەی ڕادەستی بەغدای بکات

پێش 38 خولەک

سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ڕەنگە تا سێشەممەی داهاتوو وەزارەتی دارایی فیدراڵ مووچەی مانگی هەشتی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بنێرێت.

چوارشەممە 8ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی گوت: تا ئێستا وەزارەتی دارایی فیدڕاڵ داوای داهاتی نانەوتی لە هەرێمی کوردستان نەکردووە، هەر کاتێک ئەو داوایەی کرد ئەوا وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داهاتی نانەوتی کە 120 ملیار دینارە بۆ بەغدا بنێرێت.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەش کرد، یەکشەممە یان دووشەممەی هەفتەی داهاتوو وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان 120 ملیار دینارەکە بۆ وەزارەتی دارایی فیدراڵ دەنێرێت.

ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد، کە ڕەنگە سێشەممەی داهاتوو وەزارەتی دارایی فیدڕاڵ مووچەی مانگی هەشت بنێرێت.

سەبارەت بەوەی کە بۆچی بەغدا ئەم هەفتەیە مووچە نانێریت، ئەو سەرچاوەیە گوتی: لە کۆبوونەوەی دوێنێ، سوودانی بە ئاشکرا بە وەزیرە کوردەکانی گوتووە کە پارەی تەواویان لەبەردەست نییە ئەم هەفتەیە مووچە بنێرن، بەڵام هەفتەی داهاتوو مووچە دەنێرین.

سەرچاوەیەکیش لە وەزرەتی دارایی و ئابوری هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: هەر کاتێک بەغدا مووچەی نارد ئەوا ڕاستەوخۆ خشتەی مووچە بڵاو دەکەینەوە و لەماوەی سێ رۆژ مووچەی وەزارەت، دەستە و فەرمانگەکان دابەش دەکەین.