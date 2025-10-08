پێش کاتژمێرێک

دەزگای دادوەریی ئێران گەنجێکی ئەڵمان-فەرەنسی ئازاد کرد، کە پێشتر بە تۆمەتی سیخوڕی دەستگیر کرابوو.

چوارشەممە، 8ـی تشرینی یەکەم 2025، ژان نۆیل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، ڕایگەیاند "لینارت مۆنتیرلۆس، ئەو گەنجە ئەڵمان-فەرەنسییەی ماوەیەکە لە ئێران دەستبەسەر بوو، ئەمڕۆ ئازاد کرا و بڕیارە سبەینێ پێنجشەممە بگاتەوە فەرەنسا."

ژان نۆیل بارۆ، گوتی: لینارت مۆنتیرلۆس، ئێستا ئازادە، بەڵام سیلین کۆلیر و ژاک باری لە بیر ناکەین و داوا لە ئێران دەکەین یەکسەر ئازادیان بکات.

کۆلیر و باری، دوو هاووڵاتی فەرەنسین کە سێ ساڵ لەمەوبەر، بە تۆمەتی سیخوڕی، لەلایەن هێزە ئەمنییەکانی ئێرانەوە دەستگیر کران.

لینارت مۆنتیرلۆسی تەمەن 19 ساڵ، کاتێک بە پاسکیل و بە تەنیا بە ناو ئێراندا گەشتی دەکرد، ڕۆژی 16 حوزەیرانی ڕابردوو، واتە ڕۆژی سێیەمی جەنگی 12 ڕۆژەی ئیسرائیل و ئێران، لە لایەن هێزە ئەمنییەکانی ئێرانەوە بە تۆمەتی سیخوڕی، لە شاری بەندەر عەباس، دەستگیر کرا.

دایک و باوکی لینارت مۆنتیرلۆس، لە ڕێگەی پارێزەرەکەیانەوە بە ئاژانسی هەواڵی فەرەنسایان ڕاگەیاند "ئێمە بە گەڕانەوەی کوڕەکەمان دڵشادین"