دین هاوسن لە كەمپی مەشقی هەڵبژاردەی ئیسپانیا دوورخرایەوە

پێش کاتژمێرێک

دین هاوسن بەرگریكاری یانەی ریال مەدرید لە پشكنینەكان دەرنەچووە و بەهۆی پێكانەوە لە مەشقەكانی هەڵبژاردەی ئیسپانیا دوورخرایەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 8 ئۆكتۆبەری 2025، هەڵبژاردەی ئیسپانیا لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاندووە دین هاوسن بەهۆی ئازاری ماسولكەكانی، كەمپی مەشقەكانی هەڵبژاردەكەی جێهێشتووە.

ئاماژە بۆ ئەوەش كراوە رۆژی سێشەممە هاوسن بەهۆی ئازارەوە مەشقەكانی لەگەڵ ئیسپانیا نەكردووە و لە پشكنینەكان دەركەوتووە ماسولكەكانی ئەو یاریزانە ماندووە و ئازاری هەیە.

هەڵبژاردەی ئیسپانیا لە بەیاننامەكەیدا هێمای بۆ ئەوەش كردووە یانەی ریال مەدریدیان لە ئەنجامی پشكنینەكان ئاگادار كردووەتەوە كە ئەو یاریزانە دۆخی تەندروستی باش نییە.

لە لایەكی دیكەیشەوە رۆژنامەی ماركا نووسیویەتی: پێكانەكەی دین هاوسن قورس نییە و ریال مەدرید بڕیاری داوە بەخێرایی پشكنینی وردتر بۆ دین هاوسن بكاتو پێشبینی دەكرێت ئەنجامی پشكنینەكان دوو تا سێ رۆژی دیكە بخایەنێت.

دین هاوسنی 20 ساڵ، لەگەڵ هەڵبژاردەی ئیسپانیا تەنیا 6 یاری كردووە و ناتوانێت بەشداریی دوو یاریی داهاتووی وڵاتەكەی لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال بەرامبەر جۆرجیا و بوڵگاریا بكات و هەردوو یارییەكەش لە رۆژانی شەممە و سێشەممەی داهاتوو دەكرێن.