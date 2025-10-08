باڵیۆزی نوێی ئەڵمانیا: هەرێمی كوردستان فاكتەری ئارامی و سەقامگیریی ناوچەکەیە

پێش کاتژمێرێک

ڕۆژی چوارشەممە 8ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆك مەسعود بارزانی لە پیرمام پێشوازی لە دانیێل كرێبەر باڵیۆزی نوێی ئەڵمانیا لە عێراق و شاندێكی یاوەری كرد.

لە دیدارەكەدا باڵیۆزی نوێی ئەڵمانیا لە عێراق وێڕای ئاماژەدان بە پەیوەندییە مێژووییەكانی نێوان گەلی كوردستان و گەلی ئەڵمانیا ئەوەی دووپات كردەوە كە وڵاتەكەی هاوسۆز و پشتیوانی گەلی كوردستان دەمێنێتەوە. هەروەها خوازیاری ئەوە بوو لە بواری هەماهەنگیی ئەمنی و ئابووری و بابەتی كۆچبەران پەیوەندیی نێوان ئەڵمانیا و هەرێمی كوردستان بەردەوام بێت و بەرەو پێشەوە بچێت. جەختیشی لەوە كردەوە كە هەرێمی كوردستان لە ناوچەكەدا فاكتەری ئارامی و سەقامگیرییە و دەبێ پاڵپشتی بكرێت.

هەر لەو دیدارەدا سەرۆك بارزانی بەخێرهاتنی باڵیۆزی ئەڵمانیای كرد و هیوای سەركەوتنی بۆ خواست. هەروەها پێزانینی بۆ ڕۆڵی ئەڵمانیا لە پاڵپشتیكردنی پێشمەرگە لە شەڕی تیرۆریستانی داعشدا هەبوو، و پێشوازیشی لە پتەوتركردنی پەیوەندییەكانی نێوان هەرێمی كوردستان و ئەڵمانیا كرد.

پەیوەست بە بابەتی تیرۆر، سەرۆك بارزانی ئاماژەی بەوەدا كە ڕاستە تیرۆریستانی داعش لەڕووی سەربازییەوە شكستیان خواردووە بەڵام هۆكارەكانی پشت سەرهەڵدانی تیرۆر هێشتا هەر ماون، و مامەڵەكردن لەگەڵ دۆسیەی تیرۆر لە عێراق و سووریا و ناوچەكە پێویستی بە وردبینی زیاتر و هەماهەنگیی نێوان لایەنەكان هەیە.

پڕۆسەی ئاشتی لە توركیا و دواپێشهاتەكانی سووریا و هەروەها هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق تەوەری تری ئەو دیدارە بوون.