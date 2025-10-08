مەسرور بارزانی: پارتی خاوەنی دەستکەوت و پڕۆژە گەورەکانی ئاوەدانیی کوردستانە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 08ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەولێر، لەگەڵ کاندیدانی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەدا، جێگری سەرۆکی پارتی، داوای لە کاندیدانی پارتی کرد، لە چوارچێوەی یاسا و ڕێنماییەکان و بەشێوەیەکی شارستانی بانگەشەی هەڵبژاردن بن و نموونەیەکی باش و ڕەوشت بەرزیی کادیرانی پارتی بن.

مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە "پارتی بەهێز بێت کوردستان بەهێز دەبێت و مافەکانی خەڵکی کوردستان پارێزراو دەبن." گوتیشی "پارتی نەک تەنیا داکۆکی لە مافەکانی خەڵکی کوردستان، بەڵکوو پشتیوانیی لە مافەکانی گشت پێکهاتەکانی عێراق دەکات."

جێگری سەرۆکی پارتی، جەختی کردەوە "ئەگـەر پـارتـی نـەبـووایـە ئێسـتا شـتێک نـەمـابـوو بـە نـاوی هـەرێـمی کوردستان، چونکە زۆر لایەن داوایان دەکرد، سازش لە سەر مافەکانی خەڵکی کوردستان بکرێت، بەڵام پارتی بە ڕێبەرایەتیی جەنابی سەرۆک بارزانی بـە هەموو هــێزێـکەوە، بــەرگــری لـە مــافـە ڕەواکــانــی خــەڵــکی کــوردســتان کــرد و لــە ژێـر هـیچ فــشارێــک، ئــامـادە نـەبـوو سـازش لە مافـە نەتـەوەیـی و نیشتمانییەکانمان بکات، چونکە پارتی هەرگیز پاشکۆیەتی قبوڵ نەبووە و قبووڵیش ناکات."

‎جێگری سەرۆکی پارتی ئاماژەی بەوەش دا "عێراق وڵاتێکی فیدراڵییە نەک مەرکەزی و هەرێمی کوردستانیش، هەرێمێکی فیدراڵی و دەستوورییە و دەبێت لەو چوارچێوەیەدا مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت، بەڵام بە داخەوە ‎لە عێراق دەستوور پێشێل کراوە و بە شێوەیەکی سیستەماتیکی ڕۆڵی کورد کەمکرایەوە."

مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە "ئێمە هەرگیز ڕازی نابین مافەکانمان پێشێل بکرێن و دەبێت لە چوارچێوەی سیاسەتی هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان ڕەفتار لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکرێت."

جێگری سەرۆکی پارتی جەختی کردەوە "ئەندامان و کاندیدانی پارتی بە سەربەرزییەوە دەتوانن بە خەڵک بڵێن، ئێمە خاوەنی بەڵێنەکانی خۆمانین و خاوەنی دەستکەوت و پڕۆژە گەورەکانی کوردستانین، خاوەنی پێشکەوتنی هەمەلایەنە و ئاوەدانیی کوردستانین ."

مەسرور بارزانی ئامادەییشی دەربڕی، ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێمی کوردستان لە بوارەکانی ئاوەدانکردنەوە و بنیاتنانی ژێرخانی ئابووری و ڕێگەوبان و دابینکردنی ئاوو کارەبای بەردەوام و کاراترکردنی سیستەمی بانکی و بەدیجیتەڵکردنی خزمەتگوزارییە گشتییەکان، لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ هاوبەش بکەین و لەم ڕووەوە، هاوکاربین لە باشکردنی ئاستی خزمەتگوزارییەکان لە ناوچەکانی دیکەی عێراق.