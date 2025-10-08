پێش 57 خولەک

سه‌رۆكى هه‌رێمى كوردستان له‌گه‌ڵ باڵيۆزى نوێى ئه‌ڵمانيا له‌ عێراق و شاندێكى ياوه‌رى، هه‌ڵبژاردنى مانگى داهاتووى ئه‌نجوومه‌نى نوێنه‌رانى عێراقیان تاوتوێ كرد.

نيوه‌ڕۆى ئه‌مڕۆ چوارشه‌ممه‌، 8ـی ئۆکتۆبەری 2025، سەرۆکایەتی هەرێم ڕایگەیاند، نێچيرڤان بارزانى، سه‌رۆكى هه‌رێمى كوردستان، له‌ ديدارێكدا له‌گه‌ڵ دانيێل كرێبه‌ر باڵيۆزى نوێى ئه‌ڵمانيا له‌ عێراق و شاندێكى ياوه‌رى، وێڕاى پيرۆزباییی ده‌ستبه‌كاربوونى، هيواى سه‌ركه‌وتنى بۆ خواست و هه‌موو پشتگيرييه‌كى هه‌رێمى كوردستانى بۆ سه‌رخستنى ئه‌ركه‌كه‌ى نيشان دا، هه‌روه‌ها سوپاسى پشتگيرى و هاوكارييه‌كانى ئه‌ڵمانياى بۆ عێراق و هه‌رێمى كوردستان، كرد.

لاى خۆيه‌وه‌ باڵيۆزى نوێى ئه‌ڵمانيا له‌ عێراق، سوپاسى پێشوازى و پشتگيريى سه‌رۆكى هه‌رێمى كوردستانى كرد و خواستى وڵاته‌كه‌ى بۆ بره‌ودانى زياتر به‌ په‌يوه‌ندييه‌كان و فراوانكردنى هاريكاريى هاوبه‌شى له‌گه‌ڵ عێراق و هه‌رێمى كوردستان به‌تايبه‌تى له‌ بوارى ئابووريدا، دووپات كرده‌وه‌.

له‌ ته‌وه‌رێكى ديكه‌ى ديداره‌كه‌دا، هه‌ردوولا ئاماده‌كارييه‌كانى عێراق و هه‌رێمى كوردستانيان بۆ هه‌ڵبژاردنى مانگى داهاتووى ئه‌نجوومه‌نى نوێنه‌رانى عێراق تاوتوێ كرد، هه‌روه‌ها ده‌رباره‌ى دۆخى گشتيى عێراق و هه‌رێمى كوردستان و پێشهاته‌كانى ناوچه‌كه‌، بيروڕايان گۆڕييه‌وه‌.