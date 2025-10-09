ئێران.. لە ئەنجامی شەڕی پۆلیس و باندێکی ماددە هۆشبەرەکان، ئەفسەرێک کوژرا
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەسەڵاتدارانی ئێران رایانگەیاند، لە پیکدادانێکدا لەگەڵ لەگەڵ باندێکی ماددەی هۆشبەر، پۆلیسێک کوژرا.
پۆلیسی سیستان و بەلووچستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرایکرد، لە کاتی ئۆپەراسیۆنێکدا بۆ باندەکانی قاچاخچێتی ماددە هۆشبەرەکان، دەوریەیەکی پۆلیسی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان لەسەر ڕێگای نێوان نەهبەندان و زاهیدانی پارێزگای سیستان و بەلووچستان لەگەڵ کەسانی چەکداردا پێکدادان ڕوویدا.
لە ڕاگەیەندراوەکەی پۆلیسدا هاتووە، "عەقید غوڵام ڕەزا جەمشیدی لەم پێکدادانەدا کوژرا".
پۆلیسی سیستان و بەلووچستان ئاماژەی بەوەشکرد، هێشتا پرۆسەی ناسینەوە و بەدواداچوونی تاوانباران بەردەوامە، ئەنجامەکانیش ڕادەگەیەنرێت.