پێش 3 کاتژمێر

بە مەبەستی بەرزکردنەوەی بەرهەمی سامانی ماسی کە یەکێک لە پلانەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، زیاتر لە 200 هەزار پەنجە ماسی خرانە نێو بەنداوی خنس کە دوو هێندەی ڕێژەی پارساڵە.

بەنداوی خنس کە لە ڕووباری گۆملی سەرچاوە دەگرێت، بەنداوێکی ستراتیژییە نەک تەنیا بۆ کۆکردنەوەی ئاو بەڵکوو بۆ کشتوکاڵ و گەشتوگوزاریش، وەزارەتی کشتوکاڵ بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی بەنداوەکانی دهۆک ئەم پڕۆژەیان جێبەجێ کردووە.

ماجد سه‌ید ساڵح، پارێزگاری دهۆک بە وەکالەت، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، "حکوومەتی هەرێمی کوردستان گرنگییەکی زۆر بە بەرهەمی ناوخۆ دەدات بە هەموو جۆرەکانی و سامانی ماسیش کە سامانێکی گرنگە جێگەی بایەخی حکوومەتە."

فه‌رهاد محه‌ممه‌، بەڕێوەبەری بەنداوەکانی دهۆک گوتی: "یەک لە پلان و دیدگاکانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دروستکردنی بەنداو ئەوەیە کە تەنیا شوێنێک نەبێت بۆ کۆکردنەوەی ئاو، بەڵکوو بۆ سێکتەری جیاجیای ژیان ئەم ئاوە بەکاربهێندرێت کە یەکێک لە گرنگترین ئەو سێکتەرانە بەرهەمی ماسییە. ئێمە بەرنامەی تۆکمەمان دانابوو، پارساڵ 50 هەزار پەنجە ماسیمان خستە نێو بەنداوی خنس، ئەمساڵ ژمارەکەمان بەرزکردەوە بۆ 200 هەزار پەنجە ماسی."

ڕێژەی سامانی ماسی بە بەراود بە ساڵی ڕابردوو بەرزبووەتەوە، لە نزیکەی سێ هەزار و 800 تۆنەوە بووەتە چوار هەزار تۆن و ساڵ بە ساڵ لە ستانداردەکانی نیشتەجێبوون نزیک دەبێتەوە.

هەر دانیشتووێکی دهۆک پێویستی بە سێ کیلۆ ماسی هەیە، ئێستا زیاتر لە دوو کیلۆ بۆ هەر دانیشتووێک دابینکراوە و کار لەسەر ئەوە دەکرێت بەرهەمی ماسی دهۆک بگات بە پێنج هەزار تۆن.