نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ ئەردۆغان و هاکان فیدان کۆدەبێتەوە
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە تورکیا.
بڕیارە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک کۆماری تورکیا سەرەتا لەگەڵ هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا کۆببێتەوە، دواتریش لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا کۆببێتەوە.
سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەکردووە، ئەردۆغان کاتژمێر 4:00ـی پاشنیوەڕۆ لە کۆشکی سەرۆکایەتی ئەنقەرە پێشوازی لە سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەکات.
پێشتر سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەسەردانێکی فەرمی بەرەو ئەنقەرە بەڕێکەوت، بڕیارە پەیوەندییەکانی تورکیا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان، هەروەها دۆخی ناوچەکە و کۆمەڵێک پرسی دیکە تاوتوێ بکەن.