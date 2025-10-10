ئەنجوومەنی پیرانی ئەمەریکا بڕیاری جەنگی عێراقی هەڵوەشاندەوە

پێش 26 خولەک

دوای زیاتر لە دوو دەیە، ئەنجوونی پیرانی ئەمەریکا بە زۆرینەی دەنگ، بڕیاری جەنگی عێراقی هەڵوەشاندنەوەی کە لە ساڵی 2002 پەسەندی کردبوو.

ئەنجوومەنی پیرانی ئەمەریکا دوێنێ پێنجشەممە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، بە زۆرینەی دەنگ، یاسای ڕێگەپێدانی جەنگی بۆ سەر عێراق لە ساڵی 2002 هەڵوەشاندەوە.

لایەنگرانی بڕیارەکە لە هەردوو ئەنجوومەنی پیران و نوێنەران، پێیان وابوو کە هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکە هەنگاوێکی باشە و ئەمڕۆ عێراق بووەتە هاوبەشێکی ستراتیژی ئەمەریکا.

پرۆژە یاساکە بڕیاری ڕێگەپێدانی جەنگی ساڵی 1991یشی هەڵوەشاندنەوە کە تایبەتە بە جەنگی کەنداو لەنێوان عێراق و کوەیت بە ڕابەرایەتی ئەمەریکا.

بەپێی ئاژانسی "ئەسۆشیەیتد پرێس" لە کاتێکدا کۆنگرێس نزیکە لە تێپەڕاندنی پرۆژە یاساکە، هێشتا دیار نییە کە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا ڕێگەدەدات بە تێپەڕاندنی یاخود نا.

لە کاتێکدا کە هەردوو ڕێگەپێدانەکە زۆر بە دەگمەن لەلایەن ئەمەریکاوە بەکارهاتوون، بەڵام لە کاتی ویلایەتەکەی لە ساڵی 2020 دا، دۆنالد ترەمپ دوای کوشتنی سەرکردەی فەیلەقی قودس(قاسم سولەیمانی)، بە پاساوی ئەم ڕێگەپێدانە، هێرشەکەی ئەنجامدا.

بەپێی پڕۆژە یاساکە، ڕێگەپێدانی جەنگی ساڵی 2001 کە دەسەڵاتی فراوانی بە جۆرج بوش بەخشی بۆ داگیرکردنی ئەفغانستان و بە ئامانجگرتنی ئەو وڵات و ڕێکخراوانەی پاڵپشتی و پلانی هێرشەکانی 11ـی سێپتێمبەریان کردبوو، بەردەوام دەبێت.

ئەمەریکا لە ساڵانی ڕابردوودا توانیویەتی سوود لەم مۆڵەتە وەربگرێت بۆ پاساوهێنانەوە لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی دژی گرووپەکانی وەک قاعیدە و داعش و بزووتنەوەی ئەلشەبابی سۆماڵ.