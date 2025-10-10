سلێمانی.. بەهۆی تەقینی تانکیەکی نەوت کرێکارێک گیانی لەدەستدا

پێش کاتژمێرێک

لەگەڕەکی زانکۆی سلێمانی لە کاتی کاری ئیزوگام تانکیەکی نەوت دەتەقێتەوە، بەهۆیەوە کەسێک گیان لەدەستدەدات و کەسێکی دیکەش بە سەختی بریندار دەبێت.

ئەمڕۆ هەینی، 10ـی تشرینی یەکەمی 2025، یاسین رەزا، شایەدحاڵ، بە پەیامنێری کوردستان24، دالیا کەمالی ڕاگەیاند: لەماڵەوەبووم و خەریکبوو نوێژی نیوەڕۆم دەکرد، لە پڕێک گوێم لە دوو دەنگی زۆ گەورە بوو، کاتێک هاتینە دەرەوە زیان بە ئۆتومبێل و پێش دەرگایەکە مان گەیشتووە.

ئەو شایەدحاڵە گوتی: کاتێک بەخێرایی چوینە شوێنی ڕووداوەکە کرێکارێک دەم و دەست گیانی لەدەستدابوو، ئەوەی دیکەش بە سەختی برینداربووە، هەردوو کرێکارەکە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن.

بەگوێرەی زانیارییەکان، تەرمی ئەو کرێکارە ڕەوانەی پزیشکی دادی سلێمانی کراوە، هەروەها پەراوی لێکۆڵینەوە لەسەر ڕووداوەکە کراوەتەوە.