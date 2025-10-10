حکوومەتی ئیسرائیل ڕێککەوتنی ئاگربەستی پەسەند کرد

پێش دوو کاتژمێر

حکوومەتی ئیسرائیل ڕێککەوتنی ئاگربەستی لە غەززە بەپێی پلانی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ پەسەند کرد.

ڕۆژی 10ی ئۆکتۆبەری 2025، نووسینگەی بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند، حکوومەتی ئیسرائیل ڕەزامەندی داوە لەسەر بڕیاری ئاگربەست کە ئازادکردنی هەموو بارمتەکانیش لەخۆ دەگرێت.

بەپێی ماڵپەڕی (سی ئێن ئێن)، جارید کۆشنەر زاوای دۆنالد ترەمپ و ستیڤ ویتکۆف نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست، هەردووکیان ئامادەی کۆبوونەوەی حکوومەتی ئیسرائیل بوون بۆ گفتوگۆکردن لە بارەی ئەو ڕێککەوتنەی کە ڕۆژی چوارشەممە لەلایەن ترەمپەوە ڕاگەیەندراوە و لەلایەن حکوومەتی ئیسرائیل و حەماسیشەوە قبووڵکراوە.

بەپێی پلانەکەی ترەمپ، بە ئازادکردنی بارمتەکان، 250 فەلەستینی کە بڕیاری زیندانی تا هەتاییان بەسەر سەپێندراوە و 1700 هاوولاتی غەززەش کە دوای هێرشەکانی 7ی ئۆکتۆبەر دەستیان بەسەردا گیراوە ئازاد دەکرێن.

بەپێی کەناڵ 13ی ئیسرائیل، سوپای ئیسرائیل ئەمڕۆ کاتژمێر 12ی نیوەڕۆ جێبەجێکردنی ئاگربەستەکە ڕادەگەیەنێت.

هەروەها کەناڵی سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاند، لەمەوە بە دواوە ڕێگە بە هاتنەژوورەوەی 600 بارهەڵگری یارمەتی ڕۆژانە دەدرێت بۆ نێو کەرتی غەززە.