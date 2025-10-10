دەزگای خێرخوازی بارزانی هەڵمەتێکی هۆشیارکردنەوەیان ڕاگەیاند

پێش 38 خولەک

لە ڕۆژی جیهانی دەروون دروستی، دەزگای خێرخوازی هەڵمەتێکی هۆشیاری لەنێو سەنتەری شاری هەولێر ڕاگەیاند و لە ڕێگەی بڕۆشەری تایبەتەوە پەیامەکانیان دەگەیەنن.

ئەمڕۆ هەینی، 10ی تشرینی یەکەمی 2025، شەیما بایز، پەیامنێری کوردستان24، لە هەولێر ڕایگەیاند: دەزگای خێرخوازی بارزانی هەڵمەتێکی هۆشیاری ماددەی هۆشبەری ڕاگەیاندووە، بۆ زیاتر هۆشیارکردنەوەی هاووڵاتییان و بەتایبەتی توێژی لاوان.

محەممەد عەبدولخالق، ئەندامی تیمی دەزگای خێرخوازی بارزانی، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: بە پێویستمان زانی لە ڕۆژی جیهانی دەروون دروستی، هەڵمەتێکی لەم شێوەیە ڕابگەینین، پێنج مانگ پێش ئێستا بەهەمان شێوە دەستمان بە هەڵمەتێکی نیشتیمانی لەمشیوەیە کرد.

هەروەها باسی لەوە کرد، دەمانەوێت لەڕێگەی بڵاوکردنەوە ئاگانامە و بڕۆشەری تایبەت بە مەترسی ماددەی هۆشبەر زیاتر بڵاوبکەینەوە، چونکە بووەنەتە مەترسی لەسەر ژیانی هەموو تاکێک بەتایبەتی گەنج و لاوان.

10ی تشرینی یەکەمی هەموو ساڵێک وەک ڕۆژی جیهانی دەروون دروستی دیاریکراوە و ساڵانە ڕێکخراوە تەندروستییەکان لەو ڕۆژە دا پەیامی هۆشیاری بڵاودەکەنەوە.