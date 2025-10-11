ڕێوڕەسمێک بۆ ساڵوەگەڕی تۆمارکردنی جەژنی میهرەگان بەڕێوەچوو

پێش دوو کاتژمێر

لە ئەشکەوتی کەرەفتووی نێوان شارەکانی دیواندەرە و سەقز لە پارێزگای سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕێوڕەسمێک بۆ ساڵوەگەڕی تۆمارکردنی جەژنی میهرەگان لە لیستی میراتە کولتوورییە جیهانییەکاندا بەڕێوە چوو کە تێیدا داوا کرا ئەشکەوتی کەرەفتووش وەکوو شوێنەوارێکی کەوناری کوردەواری و شارستانیەتیی مرۆڤایەتی لە لیستی شوێنەوارە جیهانییەکاندا تۆمار بکرێت.

ڕێوڕەسمی یەکەمین ساڵوەگەڕی تۆمارکردنی جیهانیی جەژنی میهرەگان لە ئەشکەوتی کەرەفتوو لە نزیک شاری دیواندەرەی پارێزگای سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێوە چوو. ساڵی ڕابردوو جەژنی مێهرەگان کە جێژنێکی کەوناری کوردەوارییە وەک میراتێکی کولتووریی مرۆڤایەتی لە لیستی میراتی جیهانیی ڕێکخراوی یونسکۆدا تۆمار کرا. لەگەڵ یادی جەژنی مێهرەگان، بەڕێوەبەرانی ئەم ڕێوڕەسمە داوا دەکەن ئەشکەوتی کەرەفتوو وەکوو شوێنەوارێکی کەوناری ژیانی مرۆڤ لە لیستی شوێنەوارە جیهانییەکاندا تۆمار بکرێت.

داوود پوورئەحمەد، چالاکی کولتووری بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەشکەوتی کەرەفتووی زۆر لەمێژە هەیە، بەڵام ئێمە دەمانەوێت ناوی بکەوێتە لیستی شوێنەوارە جیهانییەکان. هەموو خەڵکی و میدیاکان بیستوویانە کە ئەشکەوتێک هەیە، بەڵام نەیانبینووە ئەشکەوتێکی لەو جۆرە بە چوار چینی لەو شێوە لەنێوان دیواندەرە و سەقزدا هەبێت.

ئەشکەوتی کەرەفتوو هەم وەکوو شوێنەوارێکی مێژوویی و هەم وەکوو شوێنێکی گرنگی گەشتیاری تواناییی ئەوەی هەیە لە لیستی شوێنەوارە جیهانییەکاندا تۆمار بکرێت، بۆ پشتیوانی لەم داوایە و یادی جەژنی مێهرەگان ژمارەک تیپی هونەری و تەنبوورژەنی لە پارێزگاکانی ورمێ، سنە، کرماشان، ئیلام، هەمەدان و زەنجانەوە بەشدارییان کرد.

فەڕوخ یادگاری، سەرپەرشتی تیپی تەنبوورژەنیی شاهۆ و داڵاهۆ دەڵێت: ئەوەی کردمان ڕێزو حورمەتێک بوو لە کولتووری خۆمان گرتمان، بەتایبەت شوێنەوارێکی مێژووی، ئێمە وەکو تەنبوور ژەنانی داڵاهو حەزمان کرد بەشداریی ئەم ڕێوڕەسمە بکەین. جاری وا هەیە بە 100 ژەنیار یاخو نزیکە 200 ژەنیا بەشداری لە تەواوی ڕێوڕەسمە کوردییەکان دەکەین.

سەرگوڵ مرادی، چالاکی کولتووری گوتی: ئەوەی بینیتان کارێکە کە کولوتووری کوردی بە جیهان دەناسێنرێت، بە شار و نەتەوەکانی دیکەش، ئەوەی دەیبینن ئەشکەوتی کەرەفتوو مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ چەندەها ساڵە.

جەژنی میهرەگان یەکێک لە کۆنترین و گەورەترین جەژنە کەونارەکانی کوردەوارییە بۆ سپاسی میهر، یان میترا، خودای ڕووناکی و یاری و پەیمان کە هاوتای جەژنی نەورۆز هێمای پەیوەندیی مرۆڤ لەگەڵ یەکدی و سروشت بووە. ئەم جەژنە لە سەرەتای پاییز بۆ شوکرانەی ئەو دەغڵودان و میوە و نیعمەتانە بەڕێوە چووە کە خودا بە مرۆڤی بەخشیون، هەروەها جەژنی سەرکەوتنی خێر بەسەر شەڕ و یەکسانیی مرۆڤەکان و ڕەنێوهێنانی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان بووە.